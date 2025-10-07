◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席もニゴロに倒れた。

初回の第1打席は相手先発左腕・ルサルドの外角低めのチェンジアップを見送ったが、見逃し三振。3回1死の第2打席は初球攻撃を試みたが、内角直球に詰まらされ、ニゴロ。2打席続けて凡退した。大谷が打席に入る度、大ブーイングを浴びせた敵地ファンは凡退すると、ブーイングを大歓声に変え、ルサルドにエールを送った。

今季15勝7敗、防御率3.92と好成績を残したルサルドとの通算対戦成績は14打数2安打6三振、打率.143。ただ、その2安打はいずれも本塁打で、今年9月17日には88.9マイル（約144.7キロ）のスイーパーを中堅右に運び、今季51号を記録している。

前日5日（同6日）は試合がなく、4日（同5日）の第1戦はPS史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回3安打3失点で勝利投手となったが、打者としては4打数無安打1四球、自己ワーストタイの4三振だった。

今季は自己最多＆球団新の55本塁打をマークしたが、対戦相手であるフィリーズ・シュワバーに1本差で及ばず、3年連続本塁打王はならなかった。レギュラーシーズンで55本塁打以上放った選手がPSで対決するのは史上初。両スラッガーによる対決に注目が集まっている。

大谷がシチズンズバンク・パークで本塁打を打てば、現行の本拠地球場では29球場目となり、現役選手7人目の「30球場制覇」に王手をかける。他にはレッズの本拠地グレートアメリカン・ボールパークで本塁打がない。