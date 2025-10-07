値上げは約47年ぶり！ 伊豆スカイラインが「新亀石峠料金所」設置で料金所4ヵ所体制に変更 料金区間も3つに集約へ

料金所と料金区間も変更に

静岡県道路公社は、2025年10月1日より「伊豆スカイライン」の料金を値上げしたと発表しました。

今回の料金改定とあわせて、料金所の体制も変更されています。

「伊豆スカイライン」沿道マップ。従来の7ヵ所あった料金所のうち、玄岳・韮山峠・山伏峠の3料金所を廃止し、代わりに亀石峠料金所を本線上に移設し4ヵ所体制とされています（写真：静岡県道路公社）

新体制では、これまで7ヵ所存在した料金所のうち、玄岳、韮山峠、山伏峠の3つの料金所が廃止されました。

これに伴い、亀石峠料金所を本線上に移設する工事が進められ、新しい料金所体制は熱海峠、亀石峠、冷川、天城高原の4ヵ所となり、料金区間も3つに集約されました。なお、廃止された料金所に併設されていた各ICは、改定後も引き続き通行が可能です。

静岡県道路公社は料金値上げの理由を、「物価及び人件費高騰により固定経費が増大している中、将来にわたりお客様に安全・安心で快適に利用していただくため」と説明しています。

伊豆スカイラインは、熱海峠から天城高原までを縦走する、富士・箱根・伊豆国立公園地帯を走るドライブウェイです。ルート上からは相模湾や駿河湾、富士山といった雄大な景色を楽しむことができます。

また、利便性の向上策として、熱海峠、亀石峠、天城高原の各料金所にはキャッシュレス決済サービス「ETCX」が導入されています。未使用の回数券の払い戻しに関しては、東部管理センターへの問い合わせが必要です。