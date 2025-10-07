°µ´¬¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ª¡Èaespa¡¦¥«¥ê¥Ê»÷¡É¤Î´Ú¹ñ¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤Ç²Æì¤Î³¤¤Ë¹ßÎ×¡ÚPHOTO¡Û
¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î½÷À¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎ¦¾å³¦¤Î¥«¥ê¥Ê¡É¡¢ÂçÃÀ¿åÃå»Ñ
Èà½÷¤ÎÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥¤¥§¥À¥à¡£¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë·ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÌó7.3Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¤Ï¡ÖFreelance Model 169¡Ã49¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÄ¹169cm¤ÎÄ¹¿È¤È¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤ò¸Ø¤ë¡£
¤½¤ÎÍÆ»Ñ¤¬À¤³¦Åª¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¥â¥Ç¥ë³¦¤Î¥«¥ê¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿Èà½÷¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥³¥ê¥¢ÁªÈ´Âç²ñ2021¡×¤Ç¡ÈÈþ¡Ê¥ß¡Ë¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÈþËÆ¤È°¦¤é¤·¤µ¤ò¸ø¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹Ô¤äÎÁÍý¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤ÊÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¡¦¥¤¥§¥À¥à¤Ï9·î¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²Æì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤ÏÀ¶½ã¤µ¤È±ð¤ä¤«¤µ¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤Î©¤Æ¡¢²Æ¤ÎÍ¼Æü¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿§µ¤¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤ò»ý¤Ä¥¤¡¦¥¤¥§¥À¥à¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£