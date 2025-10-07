高市新総理誕生で習近平が４期目突入へ……！日本人が知らないこれからの日中外交のヤバすぎる現実

前編記事『高市総理誕生で日中関係は壊滅的に… 習近平は日本の新総裁を利用して反日権力強化を図る』より続く

2012年、反日デモの裏側

こんなことは13年ぶりである。

'12年9月11日、当時の野田佳彦（現・立憲民主党代表）民主党政権が、尖閣諸島を国有化した。

これに中国が猛反発し、中国全土約110ヵ所で激しい反日デモが発生。日本料理店が襲われ、日本車が燃やされ、一部の日系企業の工場にも火が放たれた。

ホテルもレストランもタクシーも日本人を拒否。9月27日に予定されていた胡錦濤国家主席が参加する国交正常化40周年記念式典も、中止となってしまった。

実はこの時、「中南海」（北京の政治の中心地）では、2ヵ月後に開催予定の第18回中国共産党大会で選出される最高幹部人事を巡って、激烈な権力闘争が展開されていた。

2期10年務めた胡錦濤総書記が退任することは決まっていたが、その後任に習近平国家副主席が就くことはまだ確定していなかった。ましてや、その下の常務委員（トップ9人もしくは7人）の面子については、「胡錦濤グループ」（団派）と「江沢民（前総書記）グループ」（上海閥）が、互いに自派の幹部を押し込もうと、必死に争っていた。

そんな絶妙なタイミングで、日本が尖閣諸島を国有化したのだ。江沢民グループは直ちにこれを政治利用し、「胡錦濤政権の『親日政策』が失態を招いた！」と主張した。

そればかりか、江沢民グループの周永康常務委員が掌握していた公安（警察）は、反日デモを取り締まらず、逆に煽るかのような行動に出た。さらには江沢民グループの息のかかったCCTV（中国中央テレビ）などの官製マスコミも連日、「悪の日本」をセンセーショナルに報道した。

「スマイル外交」からさらなる反日へ

その結果、同年11月に習近平総書記が誕生したのだ。加えて、江グループは常務委員人事で過半数を取ることに成功。「親日」のレッテルを貼られた胡錦濤らは惨敗した。

反日を追い風にして誕生した習近平政権が、ほぼ同時期に発足した日本の安倍晋三政権への対決姿勢を鮮明にしたのは、必然と言えた。

そうした中国側の「反日姿勢」がようやく癒えたのが、石破政権になった時だった。

中国は石破政権に対しては極めて友好的だった。

例えば今年4月には、深圳の日本人男児刺殺事件及び蘇州の日本人親子襲撃事件の犯人を死刑にしたと日本大使館に伝達した。

5月下旬には、沖縄・与那国島南方EEZ（排他的経済水域）内に設置していたブイを撤去。さらに6月29日には、日本産水産物の輸入再開を発表など、「石破政権の存続」を願うかのように「ダメ政権」をフォローし続けたのだった。

もちろんそれは、石破政権を「愛している」からではなく、自国の国益のためだ。中国経済の悪化に歯止めがかからず、米トランプ政権との「関税戦争」の先行きも見通せない中、隣の経済大国・日本を取り込みたいという思惑だ。

だが、石破政権は10月に終焉を迎える。そして次は、「靖国参拝首相」が誕生する可能性がある―そうなると、日本に対して「スマイル外交」を続けてきた中国としても、事情は変わってくる。

折しも、中国は現在、13年ぶりに「政治の季節」を迎えている。

前述のように、'12年11月の第18回中国共産党大会で選出された習近平総書記は、その後、江沢民グループを蹴散らし、'17年10月の第19回共産党大会で権力を盤石にした。次の'22年10月の第20回共産党大会では、慣例にならって2期10年で引退するどころか、胡錦濤グループを蹴散らして、異例の3期目に突入した。

「4選」を巡る熾烈な権力闘争

ところが、「発展」よりも「治安」を優先して引き締め政策に走ったため、経済はさらに悪化。14億中国国民の不満は募っている。

加えて最近では、習近平主席の「健康不安説」も取り沙汰されている。実際、習主席は7月30日に党中央政治局会議を招集した後、8月20日にチベット自治区のラサを訪問するまで、20日間にわたって公の場に姿を見せなかった。

その後、習主席は健康不安の噂を払拭するかのように、天津でSCO（上海協力機構）サミット（8月31日〜9月1日）の議長を務め、インドのナレンドラ・モディ首相を始めとする14人の首脳と個別会談を行った。

続いて9月3日には、天安門の楼台にウラジーミル・プーチン大統領、金正恩国務委員長と並び立ち、中国人民抗日戦争・反ファシズム戦争勝利80周年軍事パレードを主催。個別会談も、49回目となるプーチン大統領、6回目となる金正恩国務委員長など、計17人と行った。

こうして健在ぶりをアピールした習近平主席だったが、往年のような「覇気」は見られなかった。軍事パレード後も、西側諸国ではいまだに健康不安説が根強くくすぶっている。

それでも習近平総書記は2年後の'27年秋に開催される第21回中国共産党大会で、4選を目指す意向だ。だが、江沢民・胡錦濤時代の長老たちの多くは、これに強く反対しており、中南海では水面下で熾烈な権力闘争が起こっているのだ。

そんな中、10月に共産党の重要会議「4中全会」（中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議）が開催される。もしも習総書記が2年後に退任するなら、この会議で後継者を内定させる必要がある。後継者に2年の準備期間を与えるためだ。習総書記にはかつて、5年の準備期間が与えられていた。

一方習近平総書記の4選を望むグループは、習氏がトップになった13年前のように「反日」を利用して愛国心を煽り、権力の強化を図る可能性がある。

すでに映画『731』によって反日感情が異常に高まっているさなかに、日本に「参拝総理」が誕生した―中国の反日の嵐は台風のように巨大化し、習近平体制維持のための「強力なエネルギー」へと変換される。総裁選後の日本は、いまよりさらに高圧的で強硬な中国に向き合わなければならないことを、覚悟しておくべきだ。

