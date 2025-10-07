「キャー！ホテルみたい」「なんて可愛いお義母様でしょう！」義母のプロ級“おもてなし”に思わずうっとり
ホテルのような美しいベッドルームの写真がThreadsに投稿され、話題を集めている。はなこさん（@muffin_foundation）が夫の実家への帰省時に撮影したこの投稿は、3万回表示され、700件以上の「いいね」を獲得した。中央に仲良く並んだ2体のクマのぬいぐるみが印象的なベッドメイキングについて、投稿者に聞いた。
【写真】ベッドサイドまで完璧…細部まで宿る愛情に感動が止まらない
写真が撮影されたのは、義実家に帰省したときだった。
「義実家に帰省して、ゲストルーム用のドアを開けたときに目に入った光景です。綺麗にベッドとぬいぐるみがセットしてあって歓迎されている気持ちになりました」（はなこさん）
ベッドルームは、まるでホテルの一室のようにきれいに整えられていた。4つの枕に、2匹のテディベアのぬいぐるみとクッションが置かれ、ヘッドボードの両端には青い小鳥のオブジェ。ベッドサイドにはライトや小物、コンセントまできちんと準備されていた。義母が息子夫婦の帰省を楽しみに待ってくれていた気持ちが伝わり、思わず写真を撮ったという。
義母は普段からサプライズや細やかな気遣いをする人だという。「私の夫(義母からみたら息子)と私を平等に扱ってくれます。クリスマスや誕生日には好きなものを買ってねと送金してくれるのですが、夫と私それぞれに同じ金額をくれます」（はなこさん）
結婚の際には義母が「これで本当の家族になれたね」と喜んでくれたことが印象に残っているという。義母とはなこさんの夫はオーストラリア人だが、はなこさん夫婦は日本で生活している。昨年オーストラリアから日本に引っ越したが、義母は悲しい気持ちを見せずに応援してくれたという。
帰省時の楽しみは、夫の兄家族を招き、家族みんなで義実家で食卓を囲むことだ。「義母が作るローストビーフやベイクドポテトなどオーストラリア料理が楽しみです。ボードゲームやチェスをしてみんなで他愛のない時間を過ごします」（はなこさん）
投稿には「キャー！ホテルみたい」「素敵です センスの良い義母さんですね」「なんて可愛いお義母様でしょう！ 帰省してくれるのを喜んでくれて幸せですねー」などのコメントが寄せられている。
【写真】ベッドサイドまで完璧…細部まで宿る愛情に感動が止まらない
写真が撮影されたのは、義実家に帰省したときだった。
「義実家に帰省して、ゲストルーム用のドアを開けたときに目に入った光景です。綺麗にベッドとぬいぐるみがセットしてあって歓迎されている気持ちになりました」（はなこさん）
義母は普段からサプライズや細やかな気遣いをする人だという。「私の夫(義母からみたら息子)と私を平等に扱ってくれます。クリスマスや誕生日には好きなものを買ってねと送金してくれるのですが、夫と私それぞれに同じ金額をくれます」（はなこさん）
結婚の際には義母が「これで本当の家族になれたね」と喜んでくれたことが印象に残っているという。義母とはなこさんの夫はオーストラリア人だが、はなこさん夫婦は日本で生活している。昨年オーストラリアから日本に引っ越したが、義母は悲しい気持ちを見せずに応援してくれたという。
帰省時の楽しみは、夫の兄家族を招き、家族みんなで義実家で食卓を囲むことだ。「義母が作るローストビーフやベイクドポテトなどオーストラリア料理が楽しみです。ボードゲームやチェスをしてみんなで他愛のない時間を過ごします」（はなこさん）
投稿には「キャー！ホテルみたい」「素敵です センスの良い義母さんですね」「なんて可愛いお義母様でしょう！ 帰省してくれるのを喜んでくれて幸せですねー」などのコメントが寄せられている。