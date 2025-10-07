【LUX×名探偵コナン】ツヤ髪の青水晶ボトルが数量限定で登場♡豪華コラボグッズも！

トータルビューティーケアブランド「LUX（ラックス）」から、ブランド史上初となる『名探偵コナン』とのコラボアイテムが登場！10月6日（月）より数量限定で発売される「ラックス スーパーリッチクリスタル 名探偵コナン ツヤ髪の青水晶（アクアトパーズ）お試しポンプペア」は、コナンの世界観とともに、ツヤめく髪を叶える特別なアイテム。さらに、限定グッズが当たる豪華キャンペーンも同時開催です。

LUX×名探偵コナン、初のコラボボトルが登場！

“クリスタルなツヤ髪”をテーマに誕生した「ラックス スーパーリッチクリスタル」シリーズに、『名探偵コナン』との初コラボが実現しました。

新登場の「ツヤ髪の青水晶（アクアトパーズ）お試しポンプペア」は、日常的な髪の7大ダメージ※をマルチにケア。

コナンをイメージした限定デザインがバスルームを華やかに彩ります。まるで謎解きのように、髪のツヤを導き出す新しいヘアケア体験を楽しんでみて♡

内容量：各330g

発売日：10月6日（月）

販売場所：全国のドラッグストア、ECサイト

※日常的に受ける7大ダメージとは、熱・摩擦・乾燥・紫外線・湿気・静電気・ヘアカラーによるダメージです。

Torridenポップアップストア『うるおいの間』が原宿に期間限定オープン♡

ここでしか手に入らない！豪華コラボキャンペーン開催♪

発売と同日10月6日（月）から、対象製品を購入した方を対象に、抽選で豪華な『名探偵コナン』限定グッズが当たるキャンペーンを実施！

A賞はコナン＆キッドのオリジナルぬいぐるみ、B賞はオリジナルパジャマ、C賞は限定ステッカー♡

購入金額に応じて応募可能で、A・B賞ではヘアマスクまたはヘアオイル購入で当選確率が2倍にUP♪

【応募方法】

①購入レシートを撮影

②応募フォームから画像と必要事項を入力

【応募期間】

レシート有効期間：10月6日（月）～10月31日（金）23:59

応募締め切り：11月7日（金）23:59

【当選内容】

A賞：ぬいぐるみ（25名）

B賞：パジャマ（50名）

C賞：ステッカー（1,000名）

特別なツヤ髪体験を、この秋あなたに♡

ミステリアスで知的な『名探偵コナン』の世界観と、LUXが誇るツヤ髪ケアが融合した今回の限定コラボ。

毎日のバスタイムをもっと華やかに、もっと楽しくしてくれるアイテムです。お気に入りのキャラクターとともに、自分らしいツヤ髪を育ててみませんか？

数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♪