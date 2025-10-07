天皇、皇后両陛下の長女愛子さまの“愛すべき瞬間”が詰まったカレンダー「愛されるプリンセス 愛子さまカレンダー2026（壁かけタイプ）」（税込み1650円、主婦と生活社）が10月6日、リリースされました。



【写真】19歳のお誕生日に赤坂御用地で愛犬・由莉と

天皇陛下と皇后雅子さまの長女として生まれ、2021年12月に成年皇族となられた愛子さま。いつも絶やさぬ笑顔で皇室を身近に感じさせ、公務や行事での真摯な表情が話題になっています。2024年春に大学を卒業して日本赤十字社に入社するとともに公務に携わる機会も増加。2025年は大阪・関西万博への訪問や沖縄、長崎での戦没者慰霊、能登への被災地訪問もされました。



いつも一生懸命な愛子さまの魅力にあふれた2026年1月〜12月のカレンダーは、30センチ四方の大判サイズの壁かけタイプ。表紙は23歳のお誕生日に公開された、柿の木の前でほほ笑む愛らしい一枚です。2025年6月に息を引き取った天皇一家の愛犬・「由莉」と並んだ写真もあります。



ご誕生、進学、成人など、これまでの歩みをまとめた年譜も掲載しています。



掲載写真は1月／「新年祝賀の儀」へ、2月／「旧嵯峨御所大覚寺−百花繚乱 御所ゆかりの絵画−」展、3月／神武天皇山陵参拝、4月／春の園遊会、5月／大阪・関西万博、6月／戦後80年 戦没者慰霊の沖縄訪問、7月／那須御用邸で、8月／伊豆急下田駅で、9月／天皇皇后両陛下と那須御用邸で、10月／秋の園遊会、11月／19歳のお誕生日に赤坂御用地で愛犬・由莉と、12月／20歳の成年行事