秋に行きたいと思う「北海道の道の駅」ランキング！ 「あいろーど厚田」「うとろ・シリエトク」を抑えた1位は？【2025年調査】
広大な大地が紅葉に彩られ、豊かな実りの季節を迎える秋の北海道。ドライブの途中で立ち寄る「道の駅」は、絶景を眺めたり、旬のグルメを味わったりするのに最適なスポットです。
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたいと思う北海道の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「おいしい鮭やエゾシカ肉なども楽しめるから」（40代女性／愛媛県）、「紅葉と海のコントラストが美しいし、鮭とイクラの親子丼が絶品だから」（50代男性／広島県）、「知床観光と合わせて紅葉や秋の海産物を楽しめる」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
回答者からは「秋の石狩の絶景を見たいと思った」（40代男性／兵庫県）、「海に近く、新鮮な海産物や地元の特産品が楽しめるから」（30代男性／富山県）、「旅行先で立ち寄った時にご当地お土産が充実していたから」（30代男性／佐賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「知床の生き物、秋の自然を満喫したいから」（30代女性／埼玉県）、「秋の世界遺産も道の駅も楽しめて一石二鳥だから」（20代男性／埼玉県）、「知床の豊かな秋の味覚を堪能できるから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位（同率）：うとろ・シリエトク（斜里郡斜里町）／19票北海道・知床半島の玄関口に位置する「道の駅 うとろ・シリエトク」は、世界自然遺産・知床観光の拠点として人気のスポット。漁師の番屋をイメージした館内のレストランでは、秋に旬を迎える銀鮭を使った親子丼が味わえるなど、雄大な自然と共に季節の味覚を楽しめます。
2位（同率）：あいろーど厚田（石狩市）／19票日本海を望む絶景が魅力の「道の駅 石狩『あいろーど厚田』」は、「景色がきれいだと感じた道の駅」部門で第2位を受賞したこともあるスポット。最上階のデッキフロアからは、広大な日本海を眺めることが可能です。
1位：知床・らうす（目梨郡羅臼町）／22票世界自然遺産・知床の東端、「魚の城下町」羅臼町に位置する「道の駅 知床・らうす」は、雄大な自然と秋の海鮮グルメが楽しめるスポット。秋には幻の鮭とも呼ばれる「鮭児（ケイジ）」やイカなどが水揚げされ、目の前に国後島を望みながら旬の味覚を堪能できます。
