【日本】
景気動向指数（速報値）（8月）14:00
予想　107.0　前回　106.1（景気先行指数)
予想　113.0　前回　114.1（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（8月）15:00
予想　1.3%　前回　-2.9%（前月比)
予想　2.9%　前回　-3.4%（前年比)

【カナダ】
国際商品貿易（8月）21:30
予想　-57.0億カナダドル　前回　-49.4億カナダドル（国際商品貿易)

Ivey購買部協会指数（9月）23:00
予想　N/A　前回　50.1（Ivey購買部協会指数)

※米政府機関閉鎖の影響で米貿易収支の発表は延期の見通し

※予定は変更することがあります