本日の予定【経済指標】
【日本】
景気動向指数（速報値）（8月）14:00
予想 107.0 前回 106.1（景気先行指数)
予想 113.0 前回 114.1（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（8月）15:00
予想 1.3% 前回 -2.9%（前月比)
予想 2.9% 前回 -3.4%（前年比)
【カナダ】
国際商品貿易（8月）21:30
予想 -57.0億カナダドル 前回 -49.4億カナダドル（国際商品貿易)
Ivey購買部協会指数（9月）23:00
予想 N/A 前回 50.1（Ivey購買部協会指数)
※米政府機関閉鎖の影響で米貿易収支の発表は延期の見通し
※予定は変更することがあります
