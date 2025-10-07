12:35　日本30年利付国債入札（7000億円程度）
23:00　ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
23:05　ボウマンFRB副議長、セントルイス連銀主催イベント挨拶（事前収録）
23:30　ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
8日0:00　米NY連銀インフレ期待（9月）
0:30　カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、AIイベント出席
1:00　ナーゲル独連銀総裁、討論会参加
1:10　ラガルドECB総裁、イベント「Business en Européens」講演（質疑応答あり）
2:00　米3年債入札（580億ドル）
5:05　ミランFRB理事、ドイツ銀行主催イベント出席（質疑応答あり）

自民党新執行部発足、四役（幹事長、総務会長、政調会長、選挙対策委員長）記者会見
中国外貨準備高（9月）

香港市場は中秋節翌日のため休場
中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります