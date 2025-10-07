本日の予定【発言・イベント】
12:35 日本30年利付国債入札（7000億円程度）
23:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
23:05 ボウマンFRB副議長、セントルイス連銀主催イベント挨拶（事前収録）
23:30 ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
8日0:00 米NY連銀インフレ期待（9月）
0:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、AIイベント出席
1:00 ナーゲル独連銀総裁、討論会参加
1:10 ラガルドECB総裁、イベント「Business en Européens」講演（質疑応答あり）
2:00 米3年債入札（580億ドル）
5:05 ミランFRB理事、ドイツ銀行主催イベント出席（質疑応答あり）
自民党新執行部発足、四役（幹事長、総務会長、政調会長、選挙対策委員長）記者会見
中国外貨準備高（9月）
香港市場は中秋節翌日のため休場
中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
23:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
23:05 ボウマンFRB副議長、セントルイス連銀主催イベント挨拶（事前収録）
23:30 ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
8日0:00 米NY連銀インフレ期待（9月）
0:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、AIイベント出席
1:00 ナーゲル独連銀総裁、討論会参加
1:10 ラガルドECB総裁、イベント「Business en Européens」講演（質疑応答あり）
2:00 米3年債入札（580億ドル）
5:05 ミランFRB理事、ドイツ銀行主催イベント出席（質疑応答あり）
自民党新執行部発足、四役（幹事長、総務会長、政調会長、選挙対策委員長）記者会見
中国外貨準備高（9月）
香港市場は中秋節翌日のため休場
中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります