ドジャースは、今季もメジャーリーグ全30球団の中で負傷者リスト（IL）在籍日数が最多となった。3年連続となる。AP通信が報じている。

ナ・リーグ地区シリーズの登録メンバー11投手のうち、実に8人が今季IL入りを経験している。ドジャースは、今季37件のIL入り、合計在籍日数は2585日だった。2024年も2219日、2023年は2465日とリーグ最多。とはいえ、無理をさせず休ませているという面もある。層が厚く若い選手を代わりに起用できるからだ。

「これは、フロントがどれだけ柔軟に戦力を補強し、ウェーバーや育成面での深みを作れているかを示していると思います」とデーブ・ロバーツ監督は語っている。

地区シリーズの登録メンバーでは佐々木朗希が137日、ブレーク・スネルが121日、ブレーク・トライネンが102日、エメット・シーハンが92日、タイラー・グラスノーが72日、クレイトン・カーショウが60日、タナー・スコットが31日、アレックス・ベシアが17日である。今季、ILに入っていない現役投手はアンソニー・バンダ、ジャック・ドライヤー、山本由伸の3人だけである。

ちなみに他球団で負傷者リスト在籍日数が多いのは以下の通り。2位アストロズは2310日、3位メッツは2279日、4位オリオールズは2123日、5位レッドソックスは2064日。ちなみに地区シリーズでドジャースと対戦しているフィリーズは最も少なく442日だった。