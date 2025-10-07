ヒコロヒー、まさかの爆弾発言！帰宅後のマイルールは「寂しいから…」

齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる『キョコロヒー』。

10月からは60分番組にパワーアップし、月曜深夜の「ドリームエンタ」枠で3週に1回放送されている。

枠移動後の初回となる10月6日（月）の放送では、『あのちゃんねる』に出演中のあのちゃんがゲストとして登場し、MC2人が“あのちゃんを体験する”企画が行われた。

この企画は、齊藤とヒコロヒーがあのちゃんになりきり、明石家さんまが司会を務めるトーク番組に出演するという設定で、あのちゃんっぽいトークを披露するというもの。

もっともあのちゃんを理解し、あのちゃんっぽく振る舞えたほうが勝利となる。司会役は、明石家さんまのモノマネでおなじみの原口あきまさが務めた。

トップバッターの齊藤は、登場するとさっそく「あのでーす」とあのちゃんの声真似を披露。体をもじもじとさせて人見知りっぽくはにかむ姿は、見事にあのちゃんの特徴をとらえていた。

「絶対に譲れないマイルールは？」というトークテーマが提示されると、「ストレス溜まったときに歯のYouTubeとかよく観たりする」と、あのちゃんが言いそうなコメントをチョイス。

原口にツッコまれてもまったく動じず、「いつもこんなだよ」とあっけらかんと返す姿に、あのちゃん本人も「やるけど」と苦笑いした。

続いて挑戦したヒコロヒーもまた、開口一番「ちょっとしゃべりすぎじゃない？」とあのちゃんっぽいコメントでトークをはじめた。椅子の上で体育座りをするしぐさも、自由奔放なあのちゃんらしい。

しかし、ヒコロヒー版のあのちゃんはここからが違った。

先ほどと同じ「絶対に譲れないマイルールは？」というトークテーマで、ヒコロヒーは「仕事とか終わって帰ると、家に何もいなくて寂しいから、セフレに連絡しちゃう」と、まさかの爆弾発言！

さすがにあのちゃんでも言わないようなぶっ飛んだセリフに、原口は「びっくりするわ！」と笑い崩れた。

挑戦が終わり、あのちゃんが2人のなりきり度を判定すると、齊藤には「35％」というやや厳しい点数を、ヒコロヒーには「50％」という比較的高い点数を与えた。

あのちゃんは「前半は態度悪すぎて僕じゃなかったけど、後半は結構完ぺきだった」と講評。

ヒコロヒーはまさかの高得点に驚きながら爆笑し、「（あのちゃんのことを）理解できた」と満足そうだった。