¡¡10·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡£º´Æ£Î´ÂÀ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡È³¤¡É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ¤Ç¤ÎÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ö¿å¾å·Ù»¡¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥Þ¥ê¥ó¡ß¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëº´Æ£¤Ï¡¢·º»öÎò20Ç¯¤Ê¤¬¤éÌ¤¤ÀËÜÉô·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤ÄöÂó¿¿¤ò±é¤¸¤ë¡£°ÛÆ°Àè¤ÎÅìµþ¿å¾å·Ù»¡½ð¤Ç¤Ï¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î·¸Ä¹¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¿å¶²ÉÝ¾É¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º´Æ£¤¬ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø³¤±î¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤È·Ù»¡¤ÏÁÈ¿¥¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ÎÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ø³¤±î¡Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Ë³è¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º´Æ£¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¼ç·×²Ê¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼ç¤ËÁ¥¤Ç¤Î¿©»ö¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀçºê¡Ê°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ë¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆÀø¿å»Î¤È¤Ê¤ëµÈ²¬¤òÇ®±é¡£Àçºê¤ÈÈà¤òÊé¤¦µÈ²¬¤Î¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·ー¥ó¤¬Â³¤¯¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Èà¤¬Àø¿å»Î¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àçºê¤ÈµÈ²¬¤Îå«¤Ï²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â±Ç²è¡ØBRAVE HEARTS ³¤±î¡Ù¤Ç¡¢³¤Ãæ¤ÇÀçºê¤Îµß½õ¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëµÈ²¬¤Î»Ñ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£Î´ÂÀ¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Áí¤¸¤Æ´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¤¡ÈÁ´ÎÏ¤µ¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÅÔ²ñ¡¦ÃÓÂÞ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¡¢¶î¤±²ó¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Çº´Æ£¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¥³¥È¡ÊÄ¹À¥ÃÒÌé¡Ë¤ÎÍ§¿Í¡¦¥Þ¥µ¤È¤·¤Æ¶âÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Þ¥µ¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¤¬¼¡¡¹°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¿Í½õ¤±¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥³¥È¤Î¿´¾ð¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤òÀª¤¤¤è¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¶á¤¯¤Çµï¼ò²°¤ò±Ä¤àËµ¤é¡¢ÁðÌîµå¥Áー¥à¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡È¥Þ¥¹¥¿ー¡ÉÌò¤Ë¡£»Ò¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¼«Î©¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤è¤ê¤Ï¾¯¤·Âç¿ÍÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ï·òºß¡£Ìîµå¤ÎÅÚ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä¬É÷¤â¤¿¤À¤è¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤È¤Ë¤«¤¯¡Èº£¡É¤ò³Ú¤·¤à¼ã¼Ô¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ØROOKIES¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¼ã¼ÔÌò¤ò·Ð¤¿º´Æ£¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏÌîµåÉô¤ÎÉÔÎÉ¤¿¤Á¤¬Ë½¤ì²ó¤ë¹â¹»¤ËÉëÇ¤¤·¤¿Ç®·ì¶µ»Õ¡¦ÀîÆ£¤òÅ¥½¤¯±é¤¸¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂçÀ¼¤ÇÌ´¤ò¸ì¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Î¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤È³¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿Í¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿Í¤òµß¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ëÁ´ÎÏ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¤¤Ä¤âÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Ç±é¤¸¤ëÄö¤Ï¡¢º´Æ£Û©¤¯¡Ö¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¸«¤»¤ë¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤ÉÇ®¤¯¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¡×¡Ê¢¨1¡Ë¡£º´Æ£¼«¿È¤«¤éÞú¤ß½Ð¤ë²¹¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤ä¡¢Àè½Ò¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ÏÉõ°õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ã±½ã¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯Äü¤á¤Ê¤¤¡¢º´Æ£¤Î»Ñ¤òºÆ¤ÓÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ØROOKIES¡Ù¤Ç¤ÏÇ®·ì¶µ»Õ¡¦ÀîÆ£¤òÅ¥½¤¯ÂÎ¸½¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£Í½¹ð¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢³¤¾å¤òÁ¥¤ÇÆ¨¤²¤ëÈÈ¿Í¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£1µéÁ¥ÇõÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»³²¼Èþ·î±é¤¸¤ëÍÇÏ¤¬Áà¤ëÁ¥¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢ÁÖ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¤âº´Æ£¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á¥¤Î¾å¤Ï·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¶¹¤¯¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ëÉý¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ½¹ð¤À¤±¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï³¤Ãæ¤Ç¤Î¿ÍÌ¿µß½õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¾å¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ä»ö¸Î¤ËÄ©¤àº´Æ£Î´ÂÀ¡£Äö¤¬Êú¤¨¤ë²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ä¡¢ËÜÉô¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤¬¤¢¤ëÆü²¼Éô¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ë¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ºÆ¤Óº´Æ£¤È¡È³¤¡É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÉ®¼Ô¤Ï´ò¤·¤¯»×¤¦¡£
