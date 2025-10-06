「『着る』漫画家による仏の世界展」のポップアップが、三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルスで開催される。期間は10月13日から19日まで。

「『着る』漫画家による仏の世界展」は、東日本大震災の復興支援を目的として、2013年に当時の漫画家協会会長 小島功の呼びかけにより開催された「漫画家による仏の世界展」に出品された作品を、アパレルアイテムとして販売するプロジェクト。展示会場に作品を展示する箱型展示の枠にとらわれず、身につける人々そのもが「展示者」となることをコンセプトに、漫画家たちが描いた“仏”をデザインしたキャップやTシャツなどを展開する。

アパレルアイテムは、「ニューエラ（New Era）」とコラボレーションして製作。今回は、赤塚不二夫や浦沢直樹、里中満智子、ちばてつや、本宮ひろ志など23人の漫画家が描いた作品を落とし込んだ。また会期中には、実際に「漫画家による仏の世界展」で漫画家たちが描いた原画の展示も行われる。

◼️「着る」漫画家による仏の世界展 ポップアップストア

期間：10月13日（月）〜10月19日（日）会期中無休

会場：ららぽーと名古屋みなとアクルス 1Fセンターコート

所在地：愛知県名古屋市港区港明2丁目3-2

営業時間：10:00〜20:00（※10月13日、18日は21:00まで、最終日10月19日は19:00まで）

