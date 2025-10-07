TUY

写真拡大

台風第22号(ハーロン)
2025年10月07日06時45分発表

【画像】台風22号（ハーロン）の今後の進路を詳しく

07日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の南
中心位置    北緯26度50分 (26.8度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域    東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)

08日06時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯29度00分 (29.0度)
東経136度25分 (136.4度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 200 km (110 NM)

■非常に強い台風に

09日03時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    八丈島の南西約220km
予報円の中心    北緯31度55分 (31.9度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 330 km (180 NM)

10日03時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯33度30分 (33.5度)
東経145度10分 (145.2度)
進行方向、速さ    東北東 30 km/h (16 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 430 km (230 NM)

11日03時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度35分 (34.6度)
東経159度10分 (159.2度)
進行方向、速さ    東 55 km/h (29 kt)
中心気圧    976 hPa
最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 560 km (300 NM)

■全国主要都市の週間天気予報（画像）