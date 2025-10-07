台風22号の位置、勢力の今後は？最大瞬間風速65メートルまで発達予想 近畿・東海・関東接近、その後太平洋へ…気象庁発表データで詳しく見る 全国主要都市の週間天気予報も掲載
台風第22号(ハーロン)
2025年10月07日06時45分発表
07日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の南
中心位置 北緯26度50分 (26.8度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)
08日06時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯29度00分 (29.0度)
東経136度25分 (136.4度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
■非常に強い台風に
09日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 八丈島の南西約220km
予報円の中心 北緯31度55分 (31.9度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
10日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯33度30分 (33.5度)
東経145度10分 (145.2度)
進行方向、速さ 東北東 30 km/h (16 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
11日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯34度35分 (34.6度)
東経159度10分 (159.2度)
進行方向、速さ 東 55 km/h (29 kt)
中心気圧 976 hPa
最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 560 km (300 NM)
■全国主要都市の週間天気予報（画像）