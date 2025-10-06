ここのがっこう出身、チカ キサダともコラボした林ひかりが中目黒で初の個展を開催

「ここのがっこう（coconogacco）」出身のデザイナー林ひかりが初の個展を中目黒のギャラリー「光婉 by SOLADE」で開催する。開催期間は10月7日から9日まで。入場料は無料。

2002年、神奈川県で生まれた林は、2023年の大学在学中にここのがっこうを受講。「チカ キサダ（Chika Kisada）」の2026年春夏コレクションにコラボレーターとして参加し、Tシャツを解したドレスや、バレエダンサーの筋肉の作りや苦痛をストッキングの伝線や引き伸ばしで表現したスーツを制作した。

同展示は「車窓から流れていく風景」「スクロールで押し流されていく情報」など記憶の片隅に存在する無数のイメージや言葉の断片や、それによって発生した感情を実体化することを目的に企画。林が「理路整然とした答えが求められる」空間と位置付ける社会における「ただ感じること、ただ在ること」が持つ曖昧で不確かな揺らぎの提示を試みる。

◾️林ひかり個展

開催期間：2025年10月7日（火）〜10月9日（木）

開催時間：

7日：13:00〜21:00

8日：11:00〜21:00

9日：11:00〜18:00

会場：光婉 by SOLADE

所在地：東京都目黒区上目黒1-3-9

入場料：無料