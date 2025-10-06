ウェーバーが映画「KIDS」とコラボ　作中シーンをプリントしたTシャツなど発売

「ウェーバー（weber）」が、映画「KIDS」とのコラボレーションコレクションを発売する。10月10日にドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）で先行販売し、10月11日からウェーバー公式オンラインストアで取り扱う。

コラボでは、映画の持つテーマ性や時代感を落とし込んだ全16型のコレクションを展開。同作のロゴや作中シーンをモチーフにしたTシャツやロングスリーブTシャツ、フーディー、アーティスト Ryoya NakazatoとのコラボTシャツといったアパレルアイテムのほか、トートバッグ、靴下、キャップ、フィンガーボード、キーチェーンといったグッズを揃える。価格帯は1100〜1万5400円。

また、日本のプライベートコレクター「ブランクマグ（BLANKMAG）」が製作したKIDSのフォトブック（3520円）や、監督のラリー・クラーク（Larry Clark）が手掛けた世界限定150部の写真集「Jonathan & Tiffany」（3万3000円）、クラークが映画の撮影期間に制作していた写真集「CALLED HOME」（4180円）も販売する。

