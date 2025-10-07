　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万8590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

49250.50円　　ボリンジャーバンド3σ
48590.00円　　7日夜間取引終値
47944.76円　　6日日経平均株価現物終値
47703.27円　　ボリンジャーバンド2σ
46545.00円　　一目均衡表・転換線
46466.00円　　5日移動平均
46156.03円　　ボリンジャーバンド1σ
45205.00円　　一目均衡表・基準線
44608.80円　　25日移動平均
43061.57円　　ボリンジャーバンド-1σ
42425.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42109.60円　　75日移動平均
41514.33円　　ボリンジャーバンド2σ
40965.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39967.10円　　ボリンジャーバンド3σ
39322.55円　　200日移動平均


