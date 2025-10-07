　7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント高の3257.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3264.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3257.50ポイント　　7日夜間取引終値
3226.06ポイント　　6日TOPIX現物終値
3220.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3176.74ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3171.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3163.30ポイント　　5日移動平均
3153.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3132.84ポイント　　25日移動平均
3088.94ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3052.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3045.04ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3001.15ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2996.67ポイント　　75日移動平均
2941.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2817.07ポイント　　200日移動平均


