TOPIX先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント高の3257.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3264.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3257.50ポイント 7日夜間取引終値
3226.06ポイント 6日TOPIX現物終値
3220.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3176.74ポイント ボリンジャーバンド1σ
3171.00ポイント 一目均衡表・転換線
3163.30ポイント 5日移動平均
3153.00ポイント 一目均衡表・基準線
3132.84ポイント 25日移動平均
3088.94ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3052.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3045.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3001.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
2996.67ポイント 75日移動平均
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2817.07ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3264.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3257.50ポイント 7日夜間取引終値
3226.06ポイント 6日TOPIX現物終値
3220.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3176.74ポイント ボリンジャーバンド1σ
3171.00ポイント 一目均衡表・転換線
3163.30ポイント 5日移動平均
3153.00ポイント 一目均衡表・基準線
3132.84ポイント 25日移動平均
3088.94ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3052.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3045.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3001.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
2996.67ポイント 75日移動平均
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2817.07ポイント 200日移動平均
株探ニュース