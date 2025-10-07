　7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

806.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
790.63ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
779.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
774.86ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
759.08ポイント　　25日移動平均
758.92ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
751.80ポイント　　6日東証グロース市場250指数現物終値
750.00ポイント　　7日夜間取引終値
745.00ポイント　　一目均衡表・基準線
743.30ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
734.20ポイント　　5日移動平均
733.50ポイント　　一目均衡表・転換線
727.53ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
711.75ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
702.88ポイント　　200日移動平均


株探ニュース