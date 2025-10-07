グロース先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
806.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
790.63ポイント ボリンジャーバンド2σ
779.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
774.86ポイント ボリンジャーバンド1σ
759.08ポイント 25日移動平均
758.92ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
751.80ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値
750.00ポイント 7日夜間取引終値
745.00ポイント 一目均衡表・基準線
743.30ポイント ボリンジャーバンド-1σ
734.20ポイント 5日移動平均
733.50ポイント 一目均衡表・転換線
727.53ポイント ボリンジャーバンド2σ
711.75ポイント ボリンジャーバンド3σ
702.88ポイント 200日移動平均
株探ニュース
