ツキノワグマの目撃が相次ぐ東京都奥多摩町で３日、クマによる人身被害防止のための講習会が開かれ、約５０人の町民がクマ対策の３原則などを学んだ。

町によると、町内ではツキノワグマの目撃情報などが、今年度は８月下旬の段階で約８０件寄せられている。同月２３日には、町内の大丹波川で渓流釣りをしていた男性が背後から襲われ負傷した。クマによる人的被害は２０１９年以来という。

講習会では、危険生物対策などを研究する「セルズ環境教育デザイン研究所」（横浜市）の西海太介所長がクマによる被害者数は、北海道に生息するヒグマよりも圧倒的にツキノワグマが多いことや、ほぼ３年周期で被害が増えることなどをグラフ化して見せ、「えさとなるドングリなどの量に左右されていると考察されている」と解説した。

自然環境のほか、「人に対する慣れ」など動物側の要因、耕作放棄地の増加など人間社会の理由が重なってクマによる被害が起こるとし、「近づかない」「近づかせない」「距離を保つ」のクマ対策３原則を提唱した。

具体的には、フンや木の爪痕などからクマの気配を知り、突発的な遭遇を避けるためにクマ鈴を付ける。出会ってしまったら、脅かすのは避けてゆっくりと後ずさりし、襲われそうな時はクマスプレーを使用するなどとアドバイス。子連れのメスはとくに危険で、「遭遇しないことが大前提」と注意を促した。

クマが目撃された日時や場所などを確認できる都の「ツキノワグマ目撃等情報マップ」によると、八王子、青梅、あきる野各市と日の出、奥多摩両町、檜原村での目撃などは２０２３年が計１９５件、２４年は計３２４件、今年は１０月３日現在で２０３件に上っている。