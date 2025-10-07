上田綺世が2ゴール

オランダ1部フェイエノールトは10月5日に行われたエール・ディビジ第8節のユトレヒト戦に3-2で勝利した。

この試合でフェイエノールトの日本代表FW上田綺世は先制点と決勝点の2ゴールを記録し、チームを勝利に導く活躍を見せた。SNS上ではエール・ディビジの得点ランキングでトップを走る上田を称賛する声が寄せられている。

ここまでリーグ戦7試合で6ゴールを挙げていた上田は、まず前半20分に最終ラインの裏を抜け出して味方のスルーパスを受けると、GKをかわして無人のゴールにシュートを決めて先制ゴールを記録した。

このゴールには「完全に覚醒しましたね」「あっさりと難しいゴール決めてる」「久々に日本人のサッカー選手でワクワクしている」「かわしてシュートとは流石すぎる」「CFでこの領域に達する選手がついに…」「完璧すぎ」「弱点無くなりすぎだろ進化止まらないなアヤセ」「あまりにも綺世らしいゴール」「チームと歯車がガッチリかみ合っている感じがします」「こんな足速かったんだ」「マジでえげつないな」といった声が寄せられた。

さらに一度は逆転を許したチームが2-2に追いついた後、迎えた後半43分にゴール前でFWサイル・ラリンが落としたボールを左足で受け取ると、ボールを巧みにコントロールして倒れこみながらも右足でゴールに蹴りこんだ。シーズン7点目、8点目を連続で決めた上田は、2位のアヤックスFWワウト・ウェフホルスト、フローニンヘンMFブリニョルフル・ウィルムソン（いずれも5得点）に3点差をつけて得点ランクのトップを走っている。

こちらのゴールにもファンからは「試合終了間際のスーパーゴール！！」「疲れてるはずやのに最後の最後まで決めるの凄い」「まさに絶好調！」「上田綺世が止まらない」「素晴らしいゴールだ」と、終了間際の鮮やかなゴールに称賛が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）