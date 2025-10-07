【しまむらの新作ベスト】が可愛すぎ！ しまラーお手本♡「着回しコーデ」
【しまむら】から登場した新作ベストは、この秋の着回しにぴったり。軽やかな素材感やトレンドを押さえたデザインが、コーデにほどよい抜け感をプラスしてくれそう。しまラーの@wear___tomoさんも、「しまむら新作ベストが可愛いすぎました」とコメントするほど気に入っている様子。ワンピースに重ねるレイヤードコーデや、パンツ合わせの大人カジュアルなど、幅広いアレンジが楽しめるはず。これからの季節に取り入れたくなる新作ベストの、おしゃれな着回しコーデをご紹介します。
上品な淡色コーデで大人ナチュラルに
【しまむら】「ペーパーヤーンCPTV」\1,089（税込）
軽やかなペーパーヤーン素材を使用したベストは、ナチュラルな風合いが大人カジュアルな雰囲気を引き立ててくれそう。レーストップスをインナーにした上品なレイヤードコーデには、ベージュのワイドパンツを合わせて、淡いトーンでまとめることでやわらかな印象に。仕上げに締め色のバッグをプラスすれば、コーデ全体にメリハリが生まれます。大人世代にもなじむ、洗練された着こなしを楽しめそうです。
コンパクトベストでつくるスタイルアップコーデ
【しまむら】「メランジコンパクトベスト」\1,089（税込）
トレンドカラーとしても注目されているブラウン。ベストは、淡色で統一したフェミニンコーデにプラスすることで、コーデ全体に奥行きをプラスしてくれそう。短め丈だからウエスト位置が高く見え、スタイルアップが期待できるのも嬉しいポイントです。あえてカジュアルなシューズを合わせたり、外しをきかせた小物やアクセリーで、自分らしいバランスを楽しむのもアリかも。
レース × ニットで叶える大人のフェミニンコーデ
【しまむら】「ブークレニットチュニックV」\1,639（税込）
やわらかなニット素材を使用したチュニック丈のベストは、ショートパンツと合わせてワンピース風に着こなすと今っぽくきまりそう。ロングブーツを取り入れることで、シーズンムードがぐっと高まるスタイリングに。体型カバーを狙うなら、ワイドパンツと合わせると◎ 大人らしく上品なコーデに着地するはず。ボトムス次第で、フェミニンにもカジュアルにも印象を変えられ、日常使いからお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。
秋に映えるやわらかなブラウンベスト
【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）
やわらかなブラウンカラーが印象的なチュニックベストは、深いVネックとサイドのスリットが特徴的。これからの季節は、ハイネックトップスを重ねることで、シーズンムードを満喫できそう。チェック柄のショートパンツをちらりと見せ、遊び心のある大人可愛いコーデに。ロングブーツと合わせて肌の露出を調整し、バランスよく仕上げるのがgood。ロングスカートやデニムとも好相性にきまるはず。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@wear___tomo様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：A.satozaki