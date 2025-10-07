トッテナムからポーツマスに期限付き移籍中のFWヤン・ミンヒョク

イングランド2部ポーツマスに所属する19歳の韓国代表FWヤン・ミンヒョクが2試合連続ゴールで評価を高めている。

ヤン・ミンヒョクは今年1月にイングランド1部トッテナムに5年半契約で加入。昨季後半戦はQPRへ、そして8月からはポーツマスへ期限付き移籍して英2部チャンピオンシップの舞台で経験を積んでいる。今年3月には韓国代表デビューも飾った。

今季開幕直後はベンチを温める時間は長かったものの、直近3試合は先発出場し、2試合連続ゴールと波に乗ってきた。直近の第9節ミドルスブラ戦（1-0）では右足のボレーシュートで決勝点を挙げ、英公共放送「BBC」で「素晴らしいフィニッシュを決めた」と絶賛されるとともに試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選出されていた。

また、英メディア「TBR」は、チームを率いるジョン・モウシーニョ監督がヤン・ミンヒョクを「彼は3試合連続で先発した。どの試合でも彼は成長している。今日（ミドルスブラ戦）も本当に素晴らしいプレーを見せた」と絶賛していたと報じた。

現在プレミアリーグでプレーする韓国人選手はFWファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）のみとなってしまったが、FWソン・フンミン（FCロサンゼルス）の後継者としても期待を背負う逸材がイングランドで頭角を現し始めた。（FOOTBALL ZONE編集部）