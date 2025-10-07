高齢女性「車に乗せて。家に帰りたいの」あやふやな返事ばかり。「もしかして」私は車に乗せるのではなく？

車を降りた筆者の前に現れた謎の高齢女性。返答もあやふやな彼女に「家に帰りたいから車に乗せて」とお願いされ、困って交番に行く事に……。

突然のお願いに困惑

おまわりさんから話を聞き、交番の電話番号を登録しました。

子どもに戻ったような高齢女性との散歩は、不思議と心が温かくなったけれど……家族は心配だったでしょう。自分の親には迷子札を持たせることにしました。

【体験者：50代・筆者 回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：大下ユウ

