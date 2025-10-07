FBS福岡放送

福岡県芦屋町の航空自衛隊芦屋基地で、年に1度の航空祭が開かれました。イベントには全国から家族連れや航空ファンが詰めかけました。その人気のワケとは。

■吉原美樹記者
「音や振動を間近で感じることができます。大迫力です。」

大空を舞台に華麗な技を次々と披露するアクロバット飛行チーム。大きなレンズを構えたカメラマンたちは、迫力ある1枚を狙って空を舞う航空機にカメラを向けていました。

■パイロット
「応援よろしくお願いします。」

会場では「サイン会」も行われ、憧れのパイロットにサインを求めるファンの姿がありました。

航空自衛隊・芦屋基地の航空祭は、訓練の成果を披露し活動を理解してもらおうと年に1度、基地を開放して開かれています。

この日はおよそ1万2000人の航空ファンや家族連れが詰めかけました。

こちらは、鹿児島県から訪れた20代の男性です。

■男性
「普段は飛行機も見られないので、非日常を感じられて楽しいなと。」

航空祭のために、70万円をかけてレンズ3つとカメラ本体2つを購入したそうです。

■男性
「プロペラが動いている感じを出せたらと思ったのですが、そうすると、いい写真が撮れなくなってしまうのでバランスが難しいです。」

それでも、狙いの1枚をカメラに収めようと、シャッターを切り続けていました。

人気を集めていたのが、練習機T4のコックピットに乗り込むことができる体験エリアです。

■訪れた人
「コックピットの中は特別な空間だと思っていて。普通に生活していて、こういうときじゃないと座る経験はできない。」

■村上優真さん（9）
「いっぱいボタンがあったので、覚えるのが難しいと思いました。」

芦屋町に住んでいる小学4年の村上優真さん。将来の夢は、パイロットです。

■優真さんの父
「操縦士の方に手紙を書いてきた。毎年子どもがやっているので、渡しに行きます。」

優真さんの手紙にはパイロットへの感謝と、いつか自分も空を飛んでみたいという夢がつづられていました。大事に手紙を握りしめ、パイロットの元へと向かいます。

■優真さん
「がんばってください。」
■パイロット
「ありがとう。」

優真さん、照れながらも手紙を渡せました。

■優真さん
「うれしいです。」

パイロットとのふれあいも航空祭の醍醐味の一つのようです。年に1度の非日常を味わえる空のイベント。訪れた人たちは思い思いに貴重な時間を楽しみ、新たな思い出を刻みました。

