4度目となる米朝トップの直接会談は実現するか（写真は2019年6月30日、南北軍事境界線にある板門店で握手するトランプ大統領と金正恩総書記＝AP／アフロ）

トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩総書記が年内の直接会談を模索している。その背景には、中国・ロシア・北朝鮮の“新三国同盟”の結成とも言える流れを受け、米朝双方で旧来の交渉チームが再結集している事実がある。非核化や拉致問題の解決など数々の課題が残る中、米朝再接近の狙いとその行方について、ジャーナリストの松本方哉氏がレポートする。

世界に衝撃を与えた“新三国同盟”の発足

2025年9月3日、第2次世界大戦で日本が降伏文書に署名した日の翌日を「抗日戦争勝利記念日」と定める中国の北京で、終戦80周年を記念する軍事パレードが開催された。

当日は習近平国家主席のもとに、ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記が顔をそろえた。中国、ロシア、北朝鮮の首脳が一堂に会するのは冷戦終結後初めてである。北東アジアにおける、いわば新たな“三国同盟”の発足は、これまでの世界秩序を大きく揺るがしかねず、国際社会に衝撃を与えた。

2025年9月3日、第2次世界大戦終結80周年記念レセプション（中国・北京）で顔をそろえた中国の習近平国家主席（中央）、ロシアのプーチン大統領（左）、北朝鮮の金正恩総書記（右）（写真：代表撮影／ロイター／アフロ）

現在、核保有国は9カ国あるが、このうち4カ国（北朝鮮、インド、パキスタン、イスラエル）は、NPT（核兵器不拡散条約）に加盟しないまま、核兵器を保有ないしは保有が確実視されている状況であり、中国、ロシアを含めれば、アジア地域は核の密集地帯となっている。

金正恩氏にとって、今回の北京訪問は国際社会に影響力を持つ核保有国の指導者たちと対等な立場で肩を並べる初の重要な国際イベントとなったが、それ以外にも二つの点で特徴的だった。

一つは、10代の愛娘、金主愛（キム・ジュエ）氏を国際デビューさせたことだ。

歓迎式典が行われた北京駅で、金正恩氏を先頭に、崔善姫（チェ・ソンヒ）外相に保護されるような形で列車から降り立った主愛氏は、中国側高官たちの大きな拍手の中、初の海外渡航にもかかわらず、物おじしない笑顔を周囲に振りまいた。

2025年9月2日、北京に到着し、中国共産党の幹部らから出迎えを受ける北朝鮮の金正恩総書記（中央右）と金主愛氏とされる娘（右から3人目）（中国・北京、写真：AFP＝時事）

2020年11月のICBM（大陸間弾道ミサイル）発射実験以来、軍事関連イベントなどに度々姿を見せていた彼女の今回の国際デビューは、金正恩氏の後継者としてのお披露目を意味するとの認識を国際社会にもたらす動きとなった。

もう一つの大きな動きは、金正恩氏の妹である金与正（キム・ヨジョン）党副部長が、北京で兄を補佐しながら活発に動く姿を見せたことである。

金正恩氏とプーチン大統領が同乗したリムジンに滑り込む様子も映像で確認され、車内では両首脳と向かい合う座席に座っていた。この時の両首脳の談笑映像に与正氏の姿は映っていないが、与正氏の隣に座った北朝鮮側カメラマンが撮影したものであり、露朝首脳の様子は、車中の与正氏の視点から捉えられた光景と思われる。

今回の北京訪問で与正氏は、ほかにも何度か書類や鞄を手に金正恩氏の近くに寄り添う姿が目撃されている。一時動静が伝えられなかった与正氏の完全復活を示すものと言える。金主愛氏が正式な後継者として成長するまでの間、金正恩氏に万が一の事態があった際に、暫定的に最高権力者の職務を代行・補佐する「摂政役」になる可能性が強まったと感じさせる動きでもあった。

北京で開かれた記念レセプションに参加する北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長（中国・北京、写真：AFP＝時事）

米朝対話再開へ向けた北朝鮮側の「旧トリオ」が復権

そしてもう一つ重要なのは、金与正氏と崔善姫外相がそろって姿を見せたことだ。これは「米朝首脳会談の対話再開が近い」という兆候の一つと見なせる。両氏は、2018年3月から2019年6月にかけて複数回行われた米朝首脳会談を主導した、当時の北朝鮮政府の3人のキーパーソンのうちの2人だからである。

当時、北朝鮮側の外交カードを切る主役は外務次官だった崔善姫氏であった。2018年6月のシンガポールでの第1回米朝首脳会談、2019年2月のハノイでの第2回首脳会談、そして番外編の板門店で米トランプ大統領と金正恩氏が顔合わせした際には第一外務次官に昇格していたが、この間、トリオの柱として粘り強く交渉を進めた印象が強い。

2024年11月4日、ロシアのモスクワで行われた会談で、プーチン大統領（左）と握手する北朝鮮の崔善姫外相（写真：代表撮影／ロイター／アフロ）

残りの1人は、当時金正恩氏の親書をトランプ氏のもとへ運び、CIA（中央情報局）本部でCIA副長官と差しで会談した唯一の北朝鮮政府高官となった金英哲（キム・ヨンチョル）氏である。

2019年1月23日、米国を訪問した北朝鮮の金英哲党副委員長（当時／写真左）と会見し訪問結果を聴取する金正恩総書記（写真：朝鮮通信＝共同通信社）

英哲氏は、米朝会談の失敗後に更迭に近い扱いを受け、近年は消息がほとんど伝えられていなかったが、今年9月20日と21日の最高人民会議では他の最高位高官らと共に壇上に姿を見せ、間もなく80歳となる英哲氏が金正恩氏の「顧問」として復権している姿を印象付けた。

この事実もまた、北朝鮮が米朝首脳会談に向けて動き始めた“兆候”と見ることができる。

第2次トランプ政権で呼び戻されたフッカー政務次官の役割

北朝鮮側の旧米朝対話トリオが再び公の場にそろった背景には、アメリカのホワイトハウス側の動きがあると考えられる。複数の米国外交筋によると、トランプ大統領は第2次政権の当初から米朝首脳会談を再開したいという意向を持っていたという。

トランプ氏は、北朝鮮の非核化が重要との認識はしているが、中東のガザ地区を軍事衝突の頻発する紛争地から“トランプ印”のホテルやカジノが林立するリゾート地帯に変更し、その利権で一儲けしたいという案を国際社会に提示して驚かれたように、北朝鮮を国際社会の一員にして、念願のノーベル平和賞の獲得と、リゾート地建設の利権を得たいと考えているという説もある。

米朝首脳会談のための人的な「仕掛け」として、日本の外務省にあたる国務省で、国務長官、国務副長官に次ぐ実務ナンバー3の地位となる政務次官に、第1次政権でNSC（国家安全保障会議）アジア担当部長などを務めたアリソン・フッカー氏を再度呼び戻して起用した。

アリソン・フッカー氏（写真：Yonhap News Agency／共同通信イメージズ）

第1次トランプ政権の終了後、フッカー氏は今年6月の政務次官就任まで、「アメリカン・グローバル・ストラテジー社」という共和党系のコンサルティング会社の上級副社長を務めてきた。

この会社は第1次トランプ政権で最後の国家安全保障担当補佐官を務めたロバート・オブライエン氏が設立したもので、共和党系の安全保障や外交の優秀な専門家を雇用していた。同社の副社長となっていたフッカー氏は、再度、政府内で外交の実務を遂行することになったのだ。

フッカー氏はトランプワールドで最高のアジア専門家と見なされている。ただし、MAGA（米国を再び偉大に）信者やオルバン主義者＊注ではなく、昔ながらの共和党外交の成果を信じる立場だ。この点は、数少ない政権内の「大人」とされ、同様のスタンスを持つマルコ・ルビオ国務長官とも息が合っている様子だ。

＊筆者注：ハンガリーのビクトール・オルバン大統領が、ロシアのプーチン大統領を尊敬して編み出した民主的な枠組みの中で、国家の統制を強化する独特な「非自由主義的国家」の建設を目指す政治手法。トランプ米大統領はこのオルバン大統領とオルバン主義に傾倒して、共和党内にオルバン主義者を拡大してきた。

事実、フッカー政務次官の最初の国際的なお披露目は、7月10日にルビオ国務長官がロシアのラブロフ外相とマレーシアで会談する際に同席する場となった。ルビオ長官の隣で、まるでアメリカ側のノートテイカー（会談のメモ担当）のように神妙な表情で会談の席に座っていたフッカー氏の姿に、筆者はかなり違和感を覚えた。

アメリカのルビオ国務長官（左）とロシアのラブロフ外相（写真：タス＝共同通信社）

フッカー氏は第1次トランプ政権では、なるべくメディアを避けて裏に回り、2回の米朝首脳会談と板門店での顔合わせを実質的にコーディネートした米側のキーパーソンだったからだ。

筆者が特に強調したいのは、彼女は水面下で金正恩政権の関係者と過去に例を見ないような厚い信頼関係を築いてきた点だ。

そもそも北朝鮮側がこれまでバイデン政権の「対話」の誘いを無視してきたのは、当時の米側交渉当事者を、第1次トランプ政権時代のフッカー氏と比較して「力不足」として扱ってきたためと見られる。そのため、フッカー氏を国務政務次官として再び呼び戻したことは、トランプ政権が北朝鮮との協議を殊の外重要視している事実を北朝鮮側に明確に発信するものとなった。

さらに、フッカー氏の政務次官就任と同時に、第1次トランプ政権で彼女とコンビを組んでいたケビン・キム氏も国務次官補代理に就き、現在NSC副補佐官のアレックス・ウォン氏を加えた“米側トリオ”が再結成された。

2018年7月6日、北朝鮮の与党幹部で元情報機関長のキム・ヨンチョル氏と会談したアメリカ側担当者（一番左がアレックス・ウォン氏、右から3番目がポンペオ氏、一番右がフッカー氏、写真：代表撮影／ロイター／アフロ）

この一連の動きを見た北朝鮮側が、自分たちも当時の関係構築役を元の配置に戻し、今後の動きに備えを固め始めたと言ってもいいだろう。

ちなみに、フッカー氏は日本に滞在経験があり、慶應大学や大阪大学でフェローとして活動していたこともある。日本語にも精通しており、当然のことながら、日本の拉致問題に対する国民感情など深いところまで理解している人物である。

礼儀正しく、物静かで、それでいて芯が強く、それを外に見せないというアジア的な感覚も持ち合わせている。フッカー政務次官の誕生は、日本の拉致問題の解決にとっても大きなチャンスと捉えるべきであろう。

「トランプ大統領とは良い思い出がある」と述べた金正恩氏の真意

米議会の承認公聴会で、北朝鮮の脅威への対処を問われたフッカー政務次官は、「北朝鮮は核保有国だ」と米高官レベルでは初めて、北朝鮮を「核保有国」だと公式に断言した上で、

「それはトランプ政権の最初の任期中に私たちが知っていた北朝鮮とは明らかに異なり、北朝鮮の完全で検証可能かつ不可逆的な非核化が必要だ」

として非核化が大事との考えを強調し、対話によって北朝鮮を国際社会へ引き込むことにより、非核化を達成したいとの道筋を描いて見せた。

このフッカー氏の考えは中国、ロシア、北朝鮮の関係が深まりつつある中で、緊急度を増している。北朝鮮を中国とロシアの中に潜り込ませないことが地政学的に大事な局面となり始めたのである。

フッカー氏の政務次官就任が6月初めに確定して以降、まるで彼女が計画した「誘い水」を実行するかのようにトランプ大統領も動いている。

8月25日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領との会談中に、「金正恩総書記との会談を通じて平和的な解決策を探りたい」といった趣旨の発言をして、年内会談への意欲を示した。

これに対し、北朝鮮側は、まるで崔善姫外相が裏で返答のタイミングと場を計算したかのように、金正恩総書記が9月20日と21日に平壌で開催された最高人民会議の演説の中で、「トランプ大統領に対して個人的には良い思い出がある」と述べた。アメリカの非核化要求には応じない考えを強調しつつも、対話余地を残す発言をしたのである。

最高人民会議という国民の総体として発言する重要な場で、特定のアメリカ大統領を評価するような発言が北朝鮮の指導者から出ること自体が極めて異例のことである。明らかにバイデン政権時「開店休業」状態だった北朝鮮外交とは一線を画す動きを見せ始めたのだ。

4度目の米朝首脳会談の可能性と残された課題

こうした状況を背景に、複数の西側外交筋からは、中露朝と米韓日の対立構図が深まっているにもかかわらず、今年10月31日と11月1日に韓国の慶州で開催されるAPEC（アジア太平洋経済協力会議）首脳会議の場を利用して、その前後でトランプ氏と金正恩氏の4度目となる直接会談が行われるのでは？ との声が上がり始めている。

ちなみに、APECの機会を利用してトランプ氏が第2次政権になって初めて日本を訪問する日程も調整されているが、変更含みの日程になる可能性もあるだろう。

米国務省ナンバー3の政務次官というフッカー氏の立場は、メディアへの日程発表や定例の記者会見などの必要性がなく、隠密行動が取りやすい。また、ホワイトハウスや国務省の重要情報へアクセスを拒む壁もない。そのため、フッカー氏は対北朝鮮問題の前進のために動く絶好のポジションを手に入れたと言える。

9月にニューヨークで開かれた国連総会では、G20外相会合にルビオ国務長官ではなくフッカー政務次官が代理出席した。

この場に北朝鮮政府は2018年以来7年ぶりに外務大臣レベルの代表団を派遣しており、金仙景（キム・ソンギョン）副外務大臣が国連総会で演説した。

両者が公式に接触したとの情報はつかめていないが、北朝鮮側がフッカー氏とニューヨークで会うために代表団を派遣したと考えるのが外交的に最も筋が通るため、非公式の協議がニューヨーク郊外で行われたのではないかとの憶測を呼んだ。

さらに興味深いことに、金正恩氏の訪中に合わせて北京を訪れたばかりの崔善姫外相が、国連総会開催中に再び単独で北京を訪ね、中国の王毅外相、李強首相と会談したのである。

2025年9月27日、中国に向けて出発する北朝鮮の崔善姫外相（中央左、写真：AP／アフロ）

米朝対話再開の北朝鮮側のグランドデザインを描くであろう崔氏が、ニューヨークではなく、北京をわずか3週間後に再訪した理由はいったい何だったのか。

会談の中で、中国の王外相は崔氏に対し、トランプ政権を念頭に「強権的で横暴な行動が、国際社会に深刻な害をもたらしている」として、北朝鮮と連携して対応したいとの考えを強調した。

この発言は、トランプ政権との対立をテコに北朝鮮との関係修復強化に乗り出す発言にも聞こえるが、同時に、アメリカに安易に接近しないよう北朝鮮側にくぎを刺したとも言える。この際、崔氏は中国との関係発展に積極的に努力する姿勢を見せており、この会談が米朝首脳会談の行方にどう影響を与えるかが今後重要なポイントとなるだろう。

アメリカのトランプ政権については、スタートから8カ月余りが経ち、強引とも言える数々の政策推進で、その反動や国内の分断の深まりも伝えられる。

外交面では、長引く一方のウクライナ戦争の仲介を途中で放り出す可能性も見え始めている。これまで“友人”と見なしてきたロシアのプーチン大統領がウクライナ停戦に応じることで、自らノーベル平和賞を受賞するという可能性が消滅したと感じるトランプ氏が、“もう一人の友人”の金正恩氏に接近する動きをとってもおかしくない状況だ。

だが、米朝首脳会談を開きたいという思いだけで、「無方針」で北朝鮮に接近する危険性についてはルビオ国務長官もフッカー政務次官をはじめとする米側北朝鮮チームも十二分に認識しているだろう。

しばらく「寝た子」状態だった北朝鮮を起こし、いかに国際社会の責任ある立場につなげるか。特に中露朝の関係が深まりつつある新たな局面の中で、それを実現するのは容易ではない。

非核化や日本の拉致問題解決など数々の難題が立ちはだかる中で、米朝の接触へ向けた細い糸が両国からお互いに向けて伸び始めたのは間違いない。風雲急を告げる極東情勢。果たしてトランプ、金正恩政権はどう動くのか。米朝双方の「次の一手」に注目したい。

2019年6月30日、トランプ大統領（右）が南北軍事境界線にある板門店で北朝鮮の金正恩委員長と会談する様子（写真：AP／アフロ）

筆者：松本 方哉