高血圧・塩分の貯蓄・酸化ストレス……進化によって起こった不都合なメカニズム！体の不調は生物の陸上進出に起因している!?

日本の慢性腎臓病患者数が2000万人以上だと推定されています。これは、成人の5人に1人という数字です！ 加齢とともに減少し、再生することのない腎臓。365日24時間休むことなく、内分泌系ネットワークや神経ネットワークを通し、脳や心臓、腸など体の各器官のはたらきを裏で支えています。再生医療でもっとも実現が難しいといわれる臓器を、どうすれば健康に維持することができるのか？

海水から淡水、陸上へ……酸素と塩分という大きな壁

生物が陸上に進出するさいに大きな問題となるものは酸素と塩分をどのように体内に取り込み、排泄するかです。

魚類は水から酸素を取り入れますが、陸に上がった生物の体のまわりには水がありません。

両生類では、全呼吸量の30から50パーセントが皮膚呼吸で行われています。両生類の皮膚はつねに粘液で濡れています。この濡れた皮膚に酸素を溶かし、その酸素を吸収して血液に取り込んでいます。体内の二酸化炭素も皮膚から排出しています。残りの50から70パーセントは肺呼吸です。

塩分はどこから取り込むかというと、これは口から摂取するしかありません。口から取り込まれた塩分は消化管で吸収されて、体内に取り込まれています。

水圧がかからないことで、高血圧になった！

また、魚類の血圧は20から40（mmHg）とかなり低いですが、水の圧力（水圧）が作用することで血液が循環しています。心臓は1心房1心室です。そのため、えらから取り込まれた酸素を含む血液は、直接、全身に送られます。逆に、二酸化炭素を多く含む血液については、心房から心室を経てえらに送り出されます。

しかし、陸上には水圧がありません。さらに、浮力がはたらく水中から、地球の重力を受ける陸上へと生活環境も変わります。このとき、血圧を高くしなけ

れば血液は全身をめぐることができません。そのため、成体の両生類の心臓は心房が2つに分かれて2心房1心室になり、それにともない血圧は40から60（mmHg）と高くなっているのです。

肺呼吸で取り込んだ酸素を含む血液は、肺から左心房に入り、二酸化炭素を含んだ血液は全身から右心房に入ります。しかし、心室は1つのため血液が混じり合い、効率よく酸素と二酸化炭素の交換を行えません。そこで、肺呼吸のほかに皮膚呼吸も行っているわけです。

このように、脊椎動物は血圧が高くならなければ陸上では生き延びられず、次の世代も残せません。このように、高い血圧には必然性があったということです。

周囲に海水がない陸上で塩分をため込むと同時に、高い血圧を維持するために生まれたのが、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系（RAAS）といういわれるしくみです。これは、心臓からの血液の流出量が減っていれば、腎臓は血圧を上げる「レニン」というホルモンを分泌して、全身に血液が行き渡るようにするというシステムです。

水中から陸上へと生活の場を移すためには必要性のあったレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系なのですが、現在では高血圧を引き起こすということで、悪者扱いをされがちです。

しかし、腎臓でレニンが分泌されなければ、血圧が下がっても塩分が尿中に垂れ流しになり、さらに血圧も低くなります。

海から離れた陸上という塩分摂取が困難な環境で、けがなどにより血液が失われたときにも生命を維持できるように、体液を多くもっていることは生存に有利になります。

ミトコンドリアと老化の原因となる活性酸素

生命史を振り返ると、約20億年前、真核生物の祖先となる生物が好気性細菌を取り込んだといわれています。この細菌はやがて、細胞内でエネルギー生産を行うようになり、それが後のミトコンドリアになったといわれています。

人体では、赤血球を除いて、ほぼすべての細胞にミトコンドリアが存在しています。中学理科の教科書には、俵型のミトコンドリアが細胞の中でぽつぽつと存在しているイラストが掲載されていますが、実際のミトコンドリアは細長い糸状や粒状で、互いにくっついたり離れたりしています。

ミトコンドリアは、ATP（アデノシン三リン酸）を産生しています。ATPは「エネルギーの通貨」と呼ばれていて、植物も動物も菌類も、生命活動のエネルギー源として細胞内でATPを利用したり貯蔵したりしています。

人類が体を大きくして二足歩行を行い、生物の頂点に立ったのは、ミトコンドリアが莫大なATPを産生したからだという説もあります。

このように、20億年前に起こった共生には大きなメリットがあったのですが、同時に、デメリットもありました。ミトコンドリアがATPを産生する過程で、老化の原因となる活性酸素を発生させるのです。

そのプロセスは次のとおりです。

体の老化と酸化ストレス。腎臓が壊れやすい理由！

肺から取り込んだ酸素と食品に含まれるブドウ糖などの栄養分が細胞の中に運ばれてきて、まず細胞質基質でブドウ糖が代謝され、ATPとピルビン酸、水素ができま

す。これを解糖系といいます。なお、ブドウ糖が鎖状につながった多糖類のグリコーゲンが細胞の中に蓄えられているときには、このグリコーゲンが解糖系で使われます。

ピルビン酸については、ミトコンドリアのマトリクス（内膜に囲まれた部分）で酸素と反応してアセチルCoA（アセチル補酵素A）になり、クエン酸回路（TCA回路）に入ります。クエン酸回路では、クエン酸を起点に9段階の化学反応が次々と起こり、これが一巡してクエン酸に戻るまでに二酸化炭素と水、水素イオンなどとともにATPができます。

水素イオンは、ミトコンドリアの内膜に取り込まれます。内膜の上には、5種類のたんぱく質複合体である呼吸鎖（電子伝達系）複合体があります。電子伝達系での酸化還元反応で酸素と水素イオンが反応して水とATPができるのですが、このとき活性酸素も発生するのです。

活性酸素には、スーパーオキシドや過酸化水素、ヒドロキシラジカル、一重項酸素などがあります。これらの活性酸素によって、細胞の中にあるDNAやたんぱく質が酸化され、酸化ストレスが発生します。

酸化ストレスとは、活性酸素が体内で過剰になっている状態をいいます。

ミトコンドリアでは、生体内の95パーセントの酸素が消費され、そのうちの1から3パーセントが活性酸素になると推測されてきました。その一方で、活性酸素はミトコンドリアの抗酸化酵素で消去されるので、酸化還元のバランスが保たれています。

ただ、低酸素や腸内の悪玉菌が発生させる毒素、薬の副作用などで呼吸鎖複合体に障害が起こると、ATP産生が減少するだけでなく活性酸素が過剰に発生して、酸化ストレスが引き起こされます。

腎臓にミトコンドリアがたくさんあるのは尿細管、なかでも近位尿細管という器官です。また、腎臓の糸球体という部分にある糸球体上皮細胞もミトコンドリアが比較的多く、そのために酸化ストレスを受けやすくなっています。

