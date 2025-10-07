「“考えすぎ”から解放された」「心が軽くなった」「今を大切にしたくなった」

「考えすぎ」から解放される5つの習慣

とかく私はプライベートでも仕事でも考えすぎてしまう傾向にある。

本書では、下記の「5つの習慣」を紹介している。

この習慣を身につけることで、「考えすぎ」や「思考の無限ループ」から解放されるかもしれない。

1 ストレスを管理する（第1の習慣）

2 時間を管理する（第2の習慣）

3 心と体を瞬時に落ち着かせる（第3の習慣）

4 思考や行動を変える（第4の習慣）

5 「態度」を変える（第5の習慣）

今回は「第5の習慣」を一緒に考えてみたい。

想定外の事態に成果を分ける

考え方の習慣とは

出張当日、朝から雪が降っていた。行き先は金沢。

今日はクライアントとの打合せが3件も詰まっているだけに、遅刻は絶対に許されない。

そう思って早めに家を出たが、空港に向かう電車の中で一通のメールが届く。

「本日の便は欠航となりました」

一瞬、頭が真っ白になった。

大雪による運休。どうにもならない現実が目の前に突きつけられた。

時計の針の音が、いつもより速く聞こえて、不安と焦りが一気に押し寄せてくる。

けれど、立ち止まっている余裕はない。

この瞬間をどう切り抜けるかで、結果はまったく違ってくる。

すぐにスマホを開いて経路を検索すると、新幹線で向かうルートが出てきた。このまま東京駅に直行すれば、まだ間に合うはずだ。

迷っている余裕はないと判断し、予約を確定した。

欠航の連絡からわずか10分後には、もう東京駅に降り立っていた。

「道があるならやるしかない」――そう腹を括った瞬間、重くのしかかっていた不安がすっと薄れていった。

頭の中で選択肢を並べて悩むより、今できることに集中する。

そのシンプルな行動だけで、さっきまでの無力感は驚くほど小さくなり、心は軽くなっていった。

不安を大きくするもの

トラブルに直面すると、人はつい正解を探そうとしてしまう。

けれど、その渦中でどれだけ答えを追いかけても、選べる道はむしろ減っていく。

もしそのまま空港に向かい、後続の飛行機を検討していたら、結局、遅延や欠航に巻き込まれ、打合せどころではなかっただろう。

必要なのは、正解を探すことではなく、自分がコントロールできる領域に着手する姿勢だ。

その行動が状況を切り開き、後になって「正しかった」という確信に変わる。

とはいえ、頭ではわかっていても、人はなぜか「自分では動かせないこと」にばかり注目してしまう。

止まった電車を前に「早く復旧してくれ」と念じたり、上司の判断に「なぜまだ決めないのか」と苛立ったり――いくら考えても、天候や相手の都合は変わらない。

それでも、心はどうにもならない領域にしがみつき、不安を膨らませてしまうのだ。

あなたの行動を阻むものとは？

これについて、著者のニック・トレントンはこう述べている。

不安をもたらす考えすぎは、無力感に支配され、自己コントロール感を味わえないときに起こる

――『STOP OVERTHINKING』（P.230）より

思いがけない事態に直面すると、「どうしてこんなことに」「この先どうなってしまうのか」と問いを繰り返してしまう人は多い。

けれど、その問いにどれだけ時間を注いでも、事実そのものは揺るがない。

意識を向ける先を誤り、過去の「なぜ」にとらわれたり、未来の「どうなる」に怯えたりすればするほど、今できる一歩が遠のいてしまう。

本当に怖いのは、外で起きている出来事そのものではない。

動かせないことまで、「コントロールできるのでは？」と錯覚して考え続けてしまうことだ。

その思考こそが、行動を阻む最大の足かせになる。

「状況」は選べないが、

「対応」は選べる

欠航や大雪は、どうにもならないコントロール不能の領域だ。

そこに思考を巡らせても、状況が動くことはない。

私が意識を向けたのは「到着時間を守る」という一点だった。

ルートを選び直し、段取りを整える――自分の手で変えられる部分に集中した。

これはビジネスの場面でもよくある。

会議直前に資料の差し替えが入って「なぜ今なんだ」と嘆いても、時間が戻ることはない。

その瞬間にできるのは、「残りの時間で最低限伝えるべきことは何か」に絞って準備することだ。

そうすれば、限られた条件の中でも必要な成果は守れる。

一流が焦点を当てていること

金沢出張では理想的な移動手段は失ったが、約束に遅れることなく現地に着くことができた。

しかも新幹線で過ごす時間が長かった分、じっくりと打合せの予習を整えることができた。

予定が崩れても、自分がコントロールできる範囲に意識を戻すだけで、ピンチは不思議と前進のきっかけに変わっていく。

ビジネスでもプライベートでも、思い通りにいかない場面は避けられない。

けれど「今の自分にできること」に意識を戻せば、心の中に滞っていた重さが和らいでいく。

不安や苛立ちに心を奪われるより、動かせる部分に目を向ける。

その小さな切り替えが、日常を軽くし、未来を切り拓いていくのだ。

