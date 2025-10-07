性愛とは神聖なる義務である！　性の秘法に込められた中国文化不変の根本原理とは？

性にかかわる数千年の歴史を掘り起こし、中国文化不変の根本原理を明らかにした、オランダの“鬼才”R・H・ファン・フーリックによる『古代中国の性生活』。そこには、性のマニュアル、後宮の女性たちへの務めから、皇帝・諸侯たちによる性のモラル崩壊、纏足の風習、妓女との付き合い方まで、めくるめくエピソードがちりばめられています。

ここでは、古代中国人の性愛と生殖にかかわる基本的な考え方について見ていきましょう。性愛とはそもそもどんな行為であり、何が奨励され、何が禁じられたのか――。

古代中国の生殖理論

古代の中国人は女性の生殖器官の身体的機能について明確な概念を持っていなかった。かれらは受精が男性の精子細胞と女性の卵子との結合によって達成されることを知らなかった。かれらは膣の通常の分泌液と卵子を区別せず、卵子に子宮と陰門の分泌物、液体すべてをひっくるめて〈陰〉の気（エッセンス）、男性の精子が胚に育つことを可能にするのに必要な子宮の内裏と考えた。

したがって、「精液、種子」を意味する語〈精（チン）〉はもっぱら男性の精子細胞についてのみ用いられ、一方卵子は〈気（チー）〉（本質（エッセンス））、または〈血（シュエ）〉と言われる。さらに古代の中国人は、男性の精液が量的に厳しく限定されているのに、女性は〈陰〉気の無尽蔵の器であるという間違った結論に行き着いた。

活力増強のための性交

性交は二重のねらいを持つと考えられた。

第一に、性的行為は婦人を首尾よく妊娠させて、家を継ぐ男子を生ませるべきものである。こうして人は宇宙の理法の中に定められた彼の役まわりを果たすとともに、先祖への聖なるつとめも果たした──あの世の死者の安寧は、地上にある子孫が欠かさず供養を続けることによって保証されるからである。

第二に、性的行為は一方では女性の〈陰〉気を吸収することにより男性の生命力を強化することであるが、同時に女性もその潜在する陰の本性が目覚めることにより身体的利益を得るであろう。

言うまでもなく、この二つのねらいは密接にからみ合っている。健康な男児を獲得するには男性の〈陽〉気が射精のときに最高潮にあるべきであり、〈陽〉気をこの頂点に高めるためには、男はしばしば別の女性たちと精液を放出することなく同衾し、彼の〈陽〉を彼女らの〈陰〉で補充しなければならない。

さらに、交接を行なう際、女性がもっともみごもりそうな日に限って射精することが男性に期待されている。あるいは、中国人式に言うならば、男性の精液にふさわしい温床を提供するため、活性化した〈陰〉気が彼女の胎内にたっぷり蓄えられているときである。月経の後の5日間がいちばん好ましいときと、古代の中国人は考えていた。その他の日はいつも、男は自らは精液を放つことなく女をオルガスムに達せしめるよう努力しなければならなかった。女性の〈陰〉気はオルガスムの絶頂時に男性の活力を強めるのだから、男はこの方法で交接の度毎に利益を得るし、一方女性の〈陰〉気も目覚めさせられて激し、男性がそれに続いて自らをオルガスムに到達させたとき、女性が妊娠する機会を増すことになる。

男はオルガスムに達することなくできるだけ交接を長引かせるわざを覚えねばならないことを、この原則は暗示する──男根が内にとどまることが長ければ長いほど多くの〈陰〉気を男性は吸収し、それによって彼の活力は増強される。

そこで後の手引書類は、最高潮に達する直前で男は己れを抑制せよと教える。精神的な習練により、また輸精管を指で押しつけるといった身体的手段をも用いて、射精を避けなければならない。そうすれば彼の〈陽〉気は女の〈陰〉との接触によって増強され、背柱に沿って「流れ昇り」、脳および全組織を強化する。

したがって、女性の妊娠しやすい期間に射精を限定するならば、その際の彼の〈陽〉の損失は、心身ともに完全な子どもたちを得ることで償われるであろう。かくしてこの理論は、両親の健康のためだけでなくその子孫の健康のためという点からも、心して継承されていくのである。これが中国人の優生学の基本である。

「留保性交」という極意

ここに述べた理論は世々を通じて中国人の性関係の根本原理をなしてきたため、その奇妙な帰結として、留保性交は見たところ子孫にも民族の総体的健全さにも不利に働くことなく、中国において2000年以上にわたって広く行なわれてきたに違いないのである。

一夫多妻の家族制度はこの原則に貢献し、長い時代にわたってそれを保持した。留保性交を実行する習慣によって家長は自分の健康と精力をそこねることなく彼の妻妾の性的要求を満たすことを得た。

そのため中国の性にかんする文献には、次に挙げる基本的な二つの事実が再三にわたって強調される。第一、男性の精液は彼の健康のみか生命そのものの源であり、彼の一番貴重な持ちものである。相当量の〈陰〉気を女性から得ることで補いをつけなければ、毎度の射精がこの生命を減少させることになる。第二、男性はふしどを共にする女性に毎回完全な満足を与えねばならないが、自分にはある特定の場合のほか、オルガスムに到達することを許してはならぬ。

自慰への懸念

以上の基本的な考えは、この問題を扱う古今の著作の中で表明されている、あらゆる性的事象にかんする古代中国人の態度を十分に説明する。それらを手短かに眺めてみよう。

男の手淫は禁じられている、精気（バイタルエッセンス）の完全な空費となるからである。特殊な状況が男に女の相手を与えないとき、また「活力を失った精液」〈白精〉（すなわち長期間体内で活動してきた精液）が彼の組織を詰まらせる場合に限って、医学書は大目に見ている。

睡眠中の無意識の射精には重大な懸念が持たれる。それは精気の総体的消耗を引きおこすばかりでなく、妖術に対する抵抗力を弱めたがっている悪霊がしむけている可能性もある。もっと悪ければ夢の中で交わることにより男性の精気を盗もうとする夢魔（インキュバス）（狐の精であることが最も多い）のしわざかもしれぬ。だから、もし夢の中である女に会って射精が起こったなら、現実にその女に出会うことがあったら男は警戒せねばならない。彼女は吸血鬼か狐の精かもしれないのだから。

女性の〈陰〉の供給量は際限がないと思われていて、女性の自慰行為は大目に見られた。しかし医書は「子宮の内裏」を損じがちな人工手段（たとえば張形（オリスボス））の過度の使用を戒める。

同性愛への寛容さ

女の同性愛に対しても同じ理由から寛容な態度がとられる。おおぜいの女たちが長期間つねに間近にくらすことを強いられていれば、女同士の同性愛は避け難いということも認められていた。

男の同性愛は夫婦の関係と排他的にかかわり合うため、性の手引書の中に言及されない。陽の要素同士の親密な接触はどちらの側にとっても生命力をそっくり失うということにはなり得ないと思われていて、大人同士の関係であれば概して史料の中では中立的な態度がとられている。宮廷社会に少なくないため、中国の歴史記録に従えば──伴侶の一方が情の絆につけこんで法外な物質的利益を得たり、相手にすすめて不正なあるいは犯罪的な行為を行なわせた場合には、公然と非難される。そうした関係に励まされて偉大な芸術的成果をものした場合には賞讃される。

女性の同性愛が広範囲に及んでいたのに、男性の同性愛は漢王朝より古くには少なかったことを言い添えてよかろう。漢代には間々当世風なこととされ、六朝時代の初期にはとくに盛んであったらしく、北宋王朝（後960-1127）に再び栄えた。それから明王朝の末に至るまで、正常な状態にあるたいていの西洋文明に比べて、男性同性愛は別に多くなかった。

義務としての予備行動

行為の実行にかんしては予備的補助的な行動が義務として説明され、手引書はこの問題について男性に明快な指示を与える。婦人も性交に向けて適切に調整されること、彼女の陰の精気を目覚めさせ活動的にすることが必要と考えられた。唇と舌の接触を含む接吻は予備行動で重要な役割を果たした。

さらに手引書は行為に際し男女がとり得るさまざまな体位についてたいへんくわしい。性の手引書はもちろんまじめな教育を目的としているのであって興味本位ではないのだから、そうした記述は読者を面白がらせるためではなくて、オルガスムに達することに制限が課せられているため男が夫婦間のつとめに興味を失うようになるのを防ごうとして多様性を提案するのである。

陰茎舐癖（ペニリングス）は真の結合の予備または補助としてのみ許されているが、決して男に完全な射精を起こさせてはならない。精液や分泌物に多少の損失が起こっても、それは女性の唾液からの陰の精気で補償されると見られる。女の肛門から侵入することも同じ理由で許される。外陰舐癖（クニリングス）は女性を行為に向けて備え、同時に男性のために陰の精気をもたらすが故に是認され、とくに道教色の強いテキストなどでしばしば言及される。

娼婦との交際

娼婦との交際は独身者にも既婚男性にも許される家庭外の気散じの一種と見られている。そのような交渉は子を産むことを目的としていないので、妻妾との間に行なわれる結婚関係での交渉とは本質的に異なり、ぜんぜん別ものとみなされ、したがって性の手引書はこの問題を扱っていない。同じ理由から、夫婦間の交渉にまつわるタブーは、娼婦との親交に際しては作用しない。

なかでも「同姓通婚」、すなわち自分と同じ姓の妻や妾との結婚を厳しく禁ずる例について見よう。時たま交渉を持つ職業的な婦人に対し、その名字を男たちが尋ねるということはなく、通例は彼女たちが娼婦として登録したとき採用した新しい個人的な名前で知っているだけである。妾として家庭に入れ、不定期の私通を恒常的な縁組に変えようと考えるとき、初めてひいきの客は娼婦の姓をつきとめようとする。

娼婦との交接は男の精液の浪費とならないと説明するものもいた、というのはそのような婦人たちは多数の男との度重なる交接によって格別に強く多量の陰の精気を養っているから、彼女の客たちにその失ったより多くを返し与えるのである。しかしそのような説は、中国の医学がある病気を性交に結びつけるようになってから捨てられた。そして後1500年頃に梅毒が確認されてからは、まじめな医学論文はどれも、娼婦との交接に伴う危険について警告を発している。

独身主義への軽蔑

娼婦を訪ねることは男にとっては道理にかなった気晴らしとみなされ、娼婦自体も社会組織の中でその地位を認められている合法的な職業であったから、さげすまれるということはなかった。

性的交接を自発的に慎むとか、独身主義の男や女は、かえって軽蔑され深刻に疑われた。血筋を絶やして先祖に危害を及ぼす身勝手や、社会に対する義務を忌避することのできる気ままさは、平均的中国人の理解を超えることであった。

女が自ら独身を守ることはまた激しく非難され、そのような女は吸血鬼であるか邪悪な下心を抱いているかであるとして、当局と住民の双方から迫害された。仏教徒や後のカトリック伝道者がその信条の普及を厳しくはばむものを、中国人のこうした態度のうちに見出したのは当然であった。

結局、健全な子孫を得ることが最重要なこととみなされたから、昔の性の手引書や医学書は優生学に重点をおいている。産前の注意が栄養学も含めてきわめて綿密に論じられるかたわら、産後の期間の婦人の看護についても多くの配慮が与えられた。すでに周代の後半には、分娩の前後の3ヵ月は夫は妻に接触してはならず、触れたりなでたりすることもならぬと定められている。

性愛とは神聖なる義務である

ここで一つだけ強調しておきたい事実は、中国人が性行為を自然の理法の一つ、あらゆる男女の神聖な義務の遂行と考えたから、それが宗教上、道徳上の罪悪感と結びつけられることは絶対になかった。性行為が家庭内でひめやかに行なわれ、行儀作法や正しいふるまいなど後の儒教規範で縛られるようになったのは、何か人目に隠さねばならぬ恥ずかしいものと思われたからではなく、ちょうど祖先への供養や祈禱のような儀式を行なうのと同じで、神聖な行為であるがゆえに部外者のいるところでとり行なったり話題に上せたりしてはならないことだからであった。

古代の中国人の性生活が、他の多くの大古代文明に見られる病的な異常性や倒錯がない点で目立つ、概して健全なものとなり得たのは、全体として抑圧がほとんどなかったこととともに、おそらくここに示した姿勢によるものであったろう。

＊ ＊ ＊

