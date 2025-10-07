「え、ウソでしょ…」腰痛持ちがやってはいけないマットレス選び、“硬さ”信仰の大きな落とし穴

「腰痛には硬いマットレス」は常識？

「かたいマットレスがほしい」と来店されるお客様に、「なぜかたいマットレスをご希望なのですか？」と尋ねてみると、「いやいや、腰痛持ちなんですよ」という答えが返ってくるケースがけっこう多いです。

「腰痛にはかたいマットレスがいいと、どこかで教わったのでしょうか？」と重ねて尋ねてみると、通っているマッサージ店や整骨院の施術師からアドバイスされたという人が多くいらっしゃいます。

柔らかすぎるマットレスが腰に与える「沈み込み」ストレス

もちろん、自分に合わない寝具で寝るのは、腰痛を悪化させる一因です。

なかでも低反発でやわらかすぎるマットレスで寝ていると、重たい腰の部分が沈み込み、前かがみの不自然な姿勢をとり続けることになり、腰に加わるストレスはかなりのものになってしまいます。

マッサージ店や整骨院の施術師は、その点を心配して「かたいマットレスのほうがいい」と助言しているのでしょう。

寝具のプロが警鐘を鳴らす「硬すぎる」マットレスの落とし穴

しかし、寝具店主の私から言わせると、マットレスがかたすぎるのも問題なのです。

腰痛を少しでも改善したいなら、寝ている間もまっすぐ立っているときと同じ、負担の少ない姿勢と背骨のアライメントをキープするのが肝心です。

まるで“姿勢矯正器具”？

硬すぎる寝具がもたらす新たな不調

かためのマットレスで重たい胸（背中）と腰が沈み込まないようにサポートすれば、まっすぐ立っている姿勢と背骨のアライメントに近づけます。

でもそれは、腰痛持ちにとっては、まるで“姿勢矯正器具”の上で寝ているようなもの。寝心地が悪くて睡眠の質も低下しやすく、疲れがとれにくくなったりするなど、腰痛以外の体調不良が出てくる恐れもあります。

