日本代表と対戦するブラジル代表GKが警戒 「ACLEで対戦したJリーグチームは、インテンシティが高く戦術に優れていた」

2026年W杯を世界最速で突破した日本代表。今月14日には王国ブラジルを招いて、親善試合を戦う。

そのブラジル代表にはアリソン（リヴァプール）とエデルソン（フェネルバフチェ）という世界的守護神が2人いるが、今回は負傷のためにともに不在。

そうしたなか、ブラジルサッカー連盟公式サイトによれば、ブラジル代表GKベントは、日本についてこう語っていたそう。

「昨シーズンのアジアチャンピオンズリーグで日本チームと対戦する機会があった。彼らはインテンシティが非常に高く、しっかりと役割を果たすとても戦術的なチームだった。

それが彼らの強みであり、最も際立っている部分だ。彼らに勝つためにはそれを無効化しようとしなければならない」

26歳のベントは、クリスティアーノ・ロナウドも所属するサウジアラビアのアル・ナスルでプレーしている。

そのアル・ナスルは、昨シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート準々決勝で横浜F・マリノスに4-1で勝利したが、準決勝では川崎フロンターレに2-3で敗れている。

その経験から、日本はインテンシティと戦術に優れていると感じているようだ。

なお、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、韓国戦でエデルソン、日本戦ではウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）のGK起用をほのめかしていたが、エデルソンが負傷で参加辞退となったため、どういった起用になるのか注目される。