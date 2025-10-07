【胃腸・肛門科】手術なしで治せる、痛くない…「最高の内視鏡検査・治療」が受けられる「あなたの街の病院」の実名をお教えします

消化器関連で、とりわけ重要なのが内視鏡を使った検査・治療であることは言うまでもない。信頼できる、歴史と実績をもつ病院はどこにあるのか。前編記事【大学病院、顔負け…小さくても最高の医療が受けられる「あなたの街のいい病院」の実名「87ヵ所」ここだけでお教えします】より続く。

内視鏡センターの伝統を復活させた

池袋西口病院の内視鏡検査の実施件数は、サテライトクリニックを含めると年間4万件近いというから驚きだ。もちろん、がんなどの異常が見つかれば、そのまま治療を受けられる。

「私がとくに力を入れているのが、食道・胃・大腸のがんを内視鏡で切除するESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）という治療です。特殊なデバイスを使って、がんの病変を薄く剥がすように切り取るため、負担が少ないのが特長です。

また、内視鏡による治療だけでなく、腹腔鏡手術も年間50件ほど行っていますし、胆嚢炎や胆石などの治療も院内で実施しています」

関西では、病床数199床の中規模病院ながら、独立した消化器内視鏡センターを設けて検査と治療に力を入れているのが、兵庫県神戸市の神戸百年記念病院だ。センター長を務める森主達夫医師は、その設立に尽力した。

「当院は20年以上前から消化器内視鏡に注力していて、世界で初めて内視鏡による大腸ポリープ切除術を行った故・新谷弘実先生が指導に来てくださっていた時期もありました。

ですが、近年は消化器内科医が減って、ついに一人もいなくなってしまった。その立て直しも兼ねて、2020年に移ってきた私が内視鏡センターを立ち上げました。

いまでは、胆石や潰瘍などの救急診療に常時対応し、早期消化管がんのESDにおいては、大学病院にも負けない水準で対応できる体制を整えています」

「切らずに治す」ことにこだわって

設備も一新し、オリンパス社の最新システムを導入。拡大して観察できる特殊なスコープを使った、がんの精密な診断も可能だという。

「当院の特色は『オーダーメイドの内視鏡検査』です。患者さんの体質や体格によって、スコープの細さや薬剤の種類を細かく使い分け、極力痛みの少ない内視鏡検査を実現しています。実際に、当院に来られたほとんどの方が『思ったよりずっと楽でした』と喜んでくださいます。

また、このところ患者さんが増えている逆流性食道炎の治療では、2年ほど前に保険収載されたばかりのARMS（内視鏡的逆流防止粘膜切除術）という新しい治療も積極的に行っています。これまではクスリを飲むか外科手術でしか治せなかった症状を、負担の少ない内視鏡で治療できるようになったのです」

胃腸の病で意外と身近なのが、3人に1人は経験するという痔などの肛門病だ。神奈川県大和市の中央林間病院には、消化器関連の各種指導医資格に加えて大腸肛門病専門医の資格もあわせもつ、河野正寛副院長がいる。

「肛門の治療は、患者さんの生活の質に直結し、技術のよしあしがとても分かりやすい。私は胃腸のがんや鼠径ヘルニア（脱腸）の手術も多く手掛けていますが、肛門の治療はとくに大事だと考えています。

当院では『不要な手術を行わない』をモットーにしています。外科医である自分の仕事を否定しているように聞こえるかもしれませんが、患者さんの体を少しでも傷つけないに越したことはありません。

その点で最近注力しているのが、痔を切らずに薬品を注射し、固めて治すジオン硬化療法。手術に比べて、痛みがほとんどない治療法です。ただし、どんな症例でもできるわけではありませんから、見極めが重要で、腕の見せどころです」

かかる確率が高い胃腸の病は、なるべく行きやすい病院で治したいもの。安心して通えるところを見つけておこう。

