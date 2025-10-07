¥Õ¥¡¥ß¥Þ Ì¾¸Å²°¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×´Æ½¤¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ê¤É¡¢Á´5ÉÊÈ¯Çä¡ÚÅì³¤Ž¥ËÌÎ¦Ž¥¹Ã¿®ÃÏÊý¸ÂÄê¡Û
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î7Æü¡¢Ãæ¹ñÂæÏÑÎÁÍý¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ê¤ÉÁ´5ÉÊ¤ò¡¢Åì³¤Ž¥ËÌÎ¦Ž¥¹Ã¿®ÃÏÊý¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó3,700Å¹¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ·ã¿ÉÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤òÁ´¹ñÌó1Ëü6,300Å¹¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ß¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×Âè3ÃÆ¡Ó
ÁÏ¶È1962Ç¯¤ÎÃæ¹ñÂæÏÑÎÁÍý¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢¸µÁÄÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£ÂæÏÑÎÁÍý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÉÌ¾¸Å²°¤á¤·¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
2024Ç¯6·î¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢Åì³¤Ž¥¹Ã¿®Ž¥ËÌÎ¦ÃÏÊý¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÖÂæÏÑÐ§¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¡¢Åì³¤Ž¥¹Ã¿®Ž¥ËÌÎ¦ÃÏÊý¸ÂÄê¤Ç¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´Þ¤àÁ´5ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÂæÏÑÎÁÍý¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ØÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¡Ù¡ØÅâ¿É»Ò¡Ù¡Ø¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ù¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×´Æ½¤¾¦ÉÊÂè3ÃÆÈ¯Çä¡ÒÃÏ°è¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷(³ÆÀÇ¹þ)¡Ó
¢¡¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤ª¤à¤¹¤Ó¡×178±ß
Æ¦ÈÄ¾ßŽ¥Åâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¤È¡¢ÆÚ¤Ò¤ÆùŽ¥¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ž¥¥Ë¥é¤Î»Ý¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤ª¤à¤¹¤Ó¡×
¢¡¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×598±ß
¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼Ž¥ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£·Ü¥¬¥é¤Î»Ý¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤È»Ý¤ß¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤Î»ÝÌ£Ž¥¿ÉÌ£¤¬¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×
¢¡¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ¿É»Ý¤À¤ì¤Î¤¿¤Þ¤´¡×348±ß
¤æ¤ÇÍñ¤Ë¡¢Åâ¿É»Ò¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤¤¤¤¿¿É»Ý¤À¤ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£»É·ãÅª¤Ê¿ÉÌ£¤Ë¡¢ÀÖ¥é¡¼Ìý¤ä¤´¤ÞÌý¤ò²Ã¤¨¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ¿É»Ý¤À¤ì¤Î¤¿¤Þ¤´¡×
¢¡¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤Þ¤ó¡×198±ß
¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¡×¤òÃæ¶ñ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¡£À¸ÃÏ¤ËÅâ¿É»Ò¤òÎý¤ê¤³¤ß¡¢À¸ÃÏ¤Î¿§¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤Þ¤ó¡×
¢¡¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¥«¥Ä¡×168±ß
¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¡×¤ò¥ß¥ó¥Á¥«¥Ä¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£ÆÚÆùŽ¥·ÜÆù¤Î¥ß¥ó¥Á¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ž¥Æ¦ÈÄ¾ßŽ¥¥Ë¥é¤Ê¤É¤Î»Ý¤ß¤È¿É¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¤ª¤«¤ºŽ¥¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¥«¥Ä¡×
¡ÚÈÎÇäÃÏ°è¡Û
Åì³¤Ž¥ËÌÎ¦Ž¥¹Ã¿®ÃÏÊý(´ôÉì¸©Ž¥ÀÅ²¬¸©Ž¥°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞŽ¥ÉÙ»³¸©Ž¥ÀÐÀî¸©Ž¥Ê¡°æ¸©Ž¥»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ)¡Ò¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òÁ´¹ñÈ¯Çä¡Ó
¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ·ã¿ÉÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×ÀÇ¹þ288±ß
¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹¡×´Æ½¤Âè2ÃÆ¤Ç¤âÈ¯Çä¤·¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òºÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Î¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿É¤¤¡¢¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤Î¿É¤µ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÖÌ£ÀçËÜÅ¹´Æ½¤ ·ã¿ÉÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×