地方スーパー閉店ラッシュの陰で拡大…10兆円市場を牛耳るドラッグストア「ウエルシア」が激安で食品を売れるワケ

地方都市を歩けば、かつては地元スーパーの看板が並んでいた通りに、いまや「ウエルシア」や「ツルハ」といったドラッグストアの看板が目立つ。

なかでも全国約3000店舗を構えるウエルシアは、日用品から食品までを割安で提供し、地域住民にとって生活インフラそのものとなりつつある。

「薬で稼いで食品を安売りしている」という説もまことしやかに囁かれるが、実態は違う。調剤併設率や粗利率の高さ、イオングループの資本戦略……数字で見ると、《ウエルシア帝国》は小売業界のゲームチェンジャーであることがわかる。いまやスーパー、コンビニを凌駕し、日本の小売の未来を変える存在になりつつあるのだ。その驚異の戦略について、経営コンサルタントの岩崎剛幸氏に話を聞いた。

15坪の薬局から始まった「帝国」の原点

ウエルシアの出発点は1965年、埼玉県春日部市に開業した「一ノ割薬局」である。

わずか15坪ほどの小さな薬局だったが、創業者の故・鈴木孝之会長は、調剤を待つ顧客に薬以外の商品を提供すれば喜ばれると考え、化粧品や酒類を店頭に並べた。当時としては極めて先進的な発想であり、今日の「なんでも売る調剤併設型ドラッグストア」の原型はこの時点で既に芽生えていた。

1989年にドラッグストアの第一号店をオープンしたあと、1997年にコア（十字薬局）と合併。2000年にジャスコ（現・イオン）と資本業務提携してイオングループに入った。

その後、2002年にドラッグストアを展開していた池野ドラッグを吸収合併し、ウエルシアブランドとして統合され、接客重視の薬局文化とディスカウント型チェーンのノウハウが融合。以後20年間で店舗数は急拡大し、2010年時点の約500店舗から2025年現在は3000店舗近くと6倍に成長した。売上高も1兆2000億円規模に達し、業界トップに。小さな薬局から始まったビジネスは、流通業界屈指の“帝国”へと変貌したのである。

スーパーやコンビニを脅かす存在に

ドラッグストアという業態が本格的に存在感を増し始めたのは約30年前だ。岩崎氏によれば、流通・小売業のなかで今後さらなる大きな成長が見込めると、スーパー・コンビニに次ぐ業態として期待されていたという。

「今でこそコンビニやインターネットでの販売が可能になりましたが、90年代当時、市販薬の販売は薬剤師の関与が必要だったため、厳格に制限されており、スーパーやコンビニでの販売は不可能でした。しかし日本はすでに世界でも有数の高齢化社会へと突入しており、『病院に行くまでもない軽度の不調をケアする場』が求められていた。そのニーズをしっかり取り込んだのが、ドラッグストアなのです」

1995年に約1兆円規模だった市場は、2005年に4兆円、2015年に7兆円、そして2024年には10兆円へと拡大。わずか30年足らずで10倍に膨れ上がり、今や百貨店市場（約4.6兆円）の倍、コンビニ市場（約11兆円）に迫る規模にまで成長した。

スーパーとコンビニに続く「第3の小売業態」と呼ばれたドラッグストアは、今や地域社会に不可欠な存在となっている。

激安を可能にする仕組み

ドラッグストア業界を牽引するウエルシアの快進撃に対して、「薬の利益で食品を安売りしている」という説明は正確ではない。岩崎氏は「本質は規模の力にある」と強調する。

「ウエルシアの粗利率は分野別にみると医薬品で40％前後、化粧品33％、日用品28％、食品が18.5％ほど。たしかに医薬品の粗利は高いのですが、安売りしているはずの日用雑貨や食品でも高水準を保っているのが特徴です。全体では30％超の粗利率で、これはスーパー（25％前後）を大きく上回る。昔はドラッグストアのほうが低かったのですが、日用雑貨や化粧品などの売り上げが伸びたことで利益が取れるようになり、逆転しました」

なぜそのようなことが可能なのか。それには、全国3000店舗に及ぶ仕入れ規模がメーカー価格を引き下げ、圧倒的なコスト優位を実現しているという部分が大きい。

「ウエルシアの場合、プライベートブランドの商品売上はまだ全体の1割ほど(25年2月期 9.4%)で、約9割を仕入れに割いています。そのうち、たとえば清涼飲料水を1店舗で10本仕入れるだけでも、全体でみれば3万本規模。これが週単位で繰り返されるため、メーカーからの卸価格は劇的に下がるというわけです。

しかもスーパーほど多くの商品カテゴリーとアイテム数を扱うわけではなく、アイテム数を絞って商品を仕入れているのでより安くなる」

「ウエル活」が生む好循環

ほかのドラッグストアや地方のローカルスーパーが太刀打ちできない理由は、主にここにある。単純に店舗数の多さによる販売力を背景にした仕入れ力が段違いなのだ。

そこに、消費者から「ウエル活」と呼ばれるポイント施策が加わる。毎月20日、Tポイントを1.5倍換算で利用できる仕組みで、顧客は実質33％引きで買い物が可能になる。この劇的な安さが消費者をリピートさせ、再び仕入れ力を強めるという好循環を生んでいるというわけだ。

「ウエルシアの最終的な営業利益は360億円近くあります。ポイントの原資は販促費で出ているので、その分が抜かれたあとでこれだけの利益が残るというのは驚異的です。ほかのドラッグストアやスーパーが真似するのは難しいでしょうね」

地方の買い物難民を救う「生活インフラ」

地方のローカルスーパーが次々と姿を消していくなかで、その代わりに生活を支えているのがドラッグストアである。たとえば北陸地方では「魚を買うならクスリのアオキ」と言われるほど、ドラッグストアが食品スーパーを代替する存在となっている。

アオキは地元スーパーを買収し、熟練の水産バイヤーを自社に取り込むことで鮮魚売り場を強化。かつてスーパーの目玉だったマグロの解体ショーをドラッグストアで実施したことさえある。全国進出が著しいウエルシアも、同様に生活に欠かせない存在となりつつある。

「ウエルシアは、平均200〜300坪という“ちょうどいい広さ”の店舗を展開することで、高齢者でも無理なく店内を回れる利便性を実現しています。しかも価格はスーパーより割安。買い物難民にとってはまさに救世主といえる存在です」

地方では高齢者の支持を厚く集める一方で、都市部では20〜40代の女性が化粧品や日用品を求めて訪れるなど、地域によって顧客層が大きく異なるのも特徴だ。

「小商圏から大商圏まで、また地方から都市部まで対応可能な全方位型の運営方針は、きわめて珍しい。スーパーが大型化し、コンビニが高価格帯にとどまるなか、ドラッグストアはタイパとコスパを同時に満たす“生活インフラ”としての地位を固めつつあるといえます」

・・・・・・

【つづきを読む】『今やイオングループの稼ぎ頭に…スーパー＆コンビニを凌駕し、地方を呑み込む「ウエルシア」その強さの正体』

【つづきを読む】今やイオングループの稼ぎ頭に…スーパー＆コンビニを凌駕し、地方を呑み込む「ウエルシア」その強さの正体