「上位3割の男女しか子どもを産んではいけない」20代の多くが感じる出産への「罪の意識」の正体

Z世代の半数「子どもがほしくない」

2023年にBIGLOBEが全国の18歳から25歳までの男女500人を対象に実施した「子育てに関するZ世代の意識調査」において、「将来、子どもがほしくない」と答えたZ世代が45.7％にのぼったという調査結果が当時世間を騒がせた。

かねてよりZ世代の恋愛離れや子育て観が注目を集めてきたが、先日Xでは、Z世代が抱く特有の価値観について言及した一般人の下記のポストが、7.9万“いいね”を獲得し、大きな話題となった。

《マジで「上位三割の男女しか子供を残してはならない」みたいなZ世代の空気感って他の世代には全く理解されてないよな》

このポストに対しては、以下のような共感の声、否定的な声などさまざまなコメントが寄せられ、賛否両論が巻き起こっている。

《ずっとこの感覚なので、やっと時代が追いついた感。自分の遺伝子受け継いだ子供がそこそこ幸せになれる期待値考えたら、わざわざ世の中に不幸を増やそうとはならないだけなんだ。》

《正直SNS見てると親のハードル上がり過ぎてる気がするわ》

《理解できてないZ世代です。そう思ってる異性と付き合いたいとは到底思えない。》

《そんな空気感はない、勝手に3割って決めつけるなよ》

“上位3割の男女しか子どもを残してはならない”という価値観は、本当にZ世代の間で広まっているのだろうか。今回はZ世代の女性3名に、子を持つことに対しての率直な気持ちを取材した。

子どもにお金をかけてあげられない

最初に話を伺ったのは、都内で会社員として働くミオさん（仮名・27歳）。ミオさんは今年結婚したばかりだが、いまのところ子どもを持つことは考えていないという。

「私と夫は同い年で現在社会人5年目になりますが、夫婦二人でもまだまだ子育てできるほどの収入を得られていないと感じています。子育てするとなるとやっぱりお金がかかりますし、自分の子どもには何不自由なく育ってほしいからこそ、子どもを持つということについてはかなり慎重に考えてしまいます。

自分の親には、大学までの学費も全て払ってもらいましたし、留学費用も負担してもらって、本当に恵まれた環境で育ててもらったのですが、そんな私でも就職時はかなり苦戦し、就職してからも稼ぐということの大変さを身に染みて感じています。自分がもし子どもを持ったら、自分の親ほど子どもに対してお金をかけてあげられないんじゃないかと感じていて、自信がないんです」（ミオさん）

ではミオさんは、“上位3割の男女しか子どもを残してはならない”という価値観についてどう感じているのだろうか。

「“上位3割”という人を順位付けするような表現には違和感を持ちますが、このポスト主の方が言おうとしていることもわかる気がします。自分が子どもを持たない理由もそうですが、家庭が裕福ではないことによっていろいろな機会を奪われてしまう子どもたちを少なくするという意味では共感します。

でも本来このような考え方を国民が持つべきじゃないと思うんです。これは、いまの子育て環境が不安定なものであるからこそ、自分や子どもを不幸にしないための自衛の思考として広まっているのかもしれませんね」（ミオさん）

子育て政策の失敗が原因と指摘

そして、“上位3割の男女しか子どもを残してはならない”という思想が生まれてしまった根本原因をミオさんは次のように考察する。

「原因は“子育て政策の失敗”にあるんじゃないでしょうか。子どもを産んで育てたい人へちゃんと税金が使われていて、しっかりとした経済的支援や子育て支援があるような、安心して子どもを持つことを選択できる環境があることが本来あるべき社会の姿だと考えています。だからこのXのポストのような考えには一部共感はしますが、国民が“子どもを持っちゃいけない”なんて自制することはおかしいことなので、思想として広まることはよくないと感じますね」（ミオさん）

さらに、ミオさんはもっと子どもを持ちたい人が増えるような社会になってほしいと、こう続ける。

「子どもがほしいけれど、制度的な問題であきらめている人もいるんじゃないでしょうか。例えば、結婚して苗字を変えることに抵抗があるという人たちや、同性のカップルで子どもを育てたいと思っている人たちなどです。こういった人たちが、もっとオープンに子育てに参加できるような環境を整えることで、子どもを持つことに対するマイナスな考えは少しでも減るかもしれない。また、子育てに関わる人の母数が増えれば、もっと国民全体で子育てに対する考えを巡らせることができるんじゃないでしょうか」（ミオさん）

金銭的な余裕の有無も関係

続いて話を聞いたのはセイラさん（仮名・26歳）。セイラさんは数ヵ月前に2人目の子どもを妊娠し、現在は出産に向けて準備をしているそうだ。1人目の子どもは今年5歳になるとのことだが、すでに子育て中のセイラさんは、話題となったXのポストに対してどう捉えているのか。

「話題になっているポストにおける“上位3割”というのは、経済的な水準のことを指すと思います。私含めZ世代の間では、子どもを育てるとなったらやはり金銭面を気にする人は多い気がします。私も1人目を産んだときに、都内で子どもを育てるなら、教育費はどれくらいかかるのか、生活費はどれくらいかかるのかといったことを入念に考えていました。

ポストの“上位3割の男女”というのは、年収などの定義があいまいなのでどういった人たちを指すのか何とも言えませんが、私の周りで年収600万円以上稼いでいる女友達からは“子どもがほしい”という話をよく聞きますね。やはり金銭的に余裕があれば、子どもを育てることについて自然と考えられるのかもしれません」（セイラさん）

「子どもを持ちたくない」は覚悟の問題？

セイラさんは1人目の子どもが生まれてから、よりよい労働条件の企業へ転職し、これまで子どものためにスキルアップを積極的に行ってきたという。

「私は子どもができたとき、現状の仕事では子どもを育てるのに充分な収入が得られないと判断し、給与などの労働条件がいい職場へすぐに転職しました。2人目を妊娠して、いまは仕事を辞めましたが、常に子どもが生まれた後の就職先のことは考えて日々過ごしているんです。子どもが増えるぶん、さらに稼いでいきたいと思うようになったので、いまは資格の勉強や、もともと興味のあった金融関係の勉強などを積極的にしていて、産後の社会復帰に向けてスキルアップを図っています。

厳しく聞こえるかもしれませんが、経済的な理由で子どもをあきらめている人たちは、現在の自分の仕事にすでに満足していて、自分の生活にも特に不満を感じていないからこそ、子どもを育てることのリスクをわざわざ背負いたくないという考えがある気がします。子どもが産まれれば自然と、“子どものためにもっと稼がないといけない”って努力するようになるかもしれないですよね」（セイラさん）

そしてセイラさんは、子どもを持つことに対する考え方について、こう語る。

「子どもを産む前から、あれこれとあまり深く考えすぎなくてもいいんじゃないでしょうか。子どもができたときに、もっとスキルアップして、現状よりももっと稼げる手段を見つけようと努力する思考に自然となるはずなので。子どもを育てる前からリスクの事ばかり考えていたら、そういった思考に至らないのも当然だと思います」（セイラさん）

毒親になりたくない

最後に話を聞いたのはリサさん（仮名・28歳）。リサさんは子どもを持つことについては興味がないと話す。それはなぜなのだろうか。

「私は親との関係が悪く、もし自分に子どもができたら、自分の親みたいになりそうだと感じていて怖いんです。やっぱり遺伝は遺伝ですからね。意識的に親のようにはならないと決意しても、自分に余裕がなくなれば、遺伝的な性質ってふとしたときに出てきてしまうと思います。

自分の親も“親のようにはなりたくない”と言っていましたが、私に対しては、嫌いなはずの親と同じ態度で接してくるので、そういう姿を目の当たりにしたら、余計に子どもなんて持ちたくないって思考になります。あと、私は一人っ子で、いままで小さな子どもと触れ合う機会も少なかったので、子どもと接して、うまく関係を構築できるかどうかも不安なんです」（リサさん）

ではリサさんは、話題となったXのポストに対してどう感じているか聞いてみた。

「“上位3割”って勝手に決められているのはよくないと思います。子どもを育てたいという気持ちがある人たちが、わざわざこの価値観に縛られる必要はないでしょう。このポストに対しては、他人にもこの価値観を強制させるような“圧”を感じます。他人にまで価値観を押し付けるような風潮はよくないんじゃないでしょうか。

Z世代の間にはこういった空気感があると指摘されていますが、正直ネットだけでしか見たことないです。私の周りの友人は結婚して、自然と子どもを持つ人が多いですから。でも私のように、“毒親”にはなりたくないから子どもはあきらめている人もちらほらいますね。Z世代以降はこの“毒親”というワードにけっこう敏感になっている傾向があるかもしれません」（リサさん）

子どもを持つことへの「罪の意識」

――大前提として、Z世代の個人の価値観をそれぞれ3人の女性に聞いたという取材のため、今回紹介した内容がZ世代の総意ではないということはご了承いただきたい。

ただそのうえで、Z世代が子どもを持つことに消極的になってしまう背景について、やはり経済的理由を挙げている人はいるということである。また、近年注目を集めている“毒親”といったワードなど、遺伝的な自己嫌悪から子どもを育てることに興味を持てないケースもあるようだ。

いずれにしてもZ世代特有だという子どもを持つことに対する“罪の意識”には、日本の抱える社会問題が色濃く影響しているのではないだろうか。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

【もっと読む】彼が下着を脱いだ瞬間に感じた「恐怖」…いま若い女性のあいだで広がる「性行為」への拒否感

