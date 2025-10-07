結婚相談所の常識が通じない「メタバース婚活」で起きた男女の末路…ある日突然「私のことは忘れてください」と言われて

最近、行政が主催している『メタバース婚活』は、従来の婚活に比べるとまだ歴史が浅く「それって何？」と思う方も多いでしょう。

私はこれまで結婚相談所で仲人としてたくさんの方の出会いをサポートしてきました。結婚相談所では、結婚に向けてかなり本気度の高い方が利用しています、それに比べると、メタバース婚活の参加者は若い方が多いのが特徴です。しかし結婚に対する真剣さは、従来の婚活にひけをとりません。

一方、参加者が若い分、恋愛経験が少なかったり、婚活のノウハウを知らなかったりすることもあります。だからこそ、私が結婚相談所で培ってきたアナログな「仲人の技」が役に立ちます。まさに、最先端のデジタル空間と、アナログな仲人の融合から生まれる、新しい形の婚活なのです。

デジタル仲人としてさまざまな方のお手伝いをする中で、これまでの結婚相談所の常識が通用しないような場面に遭遇することもあります。

今回は、そんなメタバース婚活でカップルになったものの、大きなすれ違いを抱えてしまったお二人のその後について、お話ししたいと思います。

「男性が苦手」な女性の婚活

奈央さん（25歳、仮名）と恵介さん（41歳、仮名）は、地方都市でのメタバース婚活でカップルになった。

恵介さんは、結婚を考えていた女性と30代で別れ以来、女性と縁がなくなり「このままでは一生独身かも…」と危機感を抱いていた男性だ。40歳を過ぎれば、職場での出会いや友達の紹介はもう期待できない。とはいえ結婚相談所は入会の敷居が高くためらっていた。そんな時に、メタバース婚活パーティーの開催を知り気持ちを固めたそうだ。

一方の奈央さんは、最初の面談から「男性との交際が苦手」とデジタル仲人に打ち明けてくれた女性だ。それでも将来は結婚して、家庭を築く経験は絶対にしたいと言う。理想は「交際ゼロ日婚」。派手なパーティーや、堅苦しいお見合いは苦手だが、アバター越しで参加できるメタバース婚活は、生々しくならずに済みそうと参加を決めた。

じつは婚活の世界での「交際ゼロ日婚」は、友人などの紹介で至るほうが大多数だ。知人友人の信頼がそのままパートナーへの信頼に結びつくからだ。初対面で「ビビビッ」と感じて結婚…というのとはワケが違う。

長い結婚生活のなかで、ずっと恋愛感情を抱いている夫婦はそれほど多くない。せいぜい最初の数年程度だ。夫への妻への信頼や、子育ての協力者としての絆が婚姻関係を継続させているのであって、恋愛を伴わない期間のほうがずっと長い。

奈央さんは、こういった結婚後の家庭像までも含めて「交際ゼロ日婚」を理想に、メタバース婚活パーティーに臨んでいた。

上手くいくとばかり思っていた

ふたりは「地元が同じ」ということで共通の話題も多く、恵介さんは奈央さんのしっかりとした考えに、奈央さんは恵介さんの落ち着きある人柄に好感を持ち、カップルになった。カップルになれば、その日にメタバース内で現実とほぼ変わらないデートを1時間だけ楽しむことができる。

ただここで普通の婚活と違うのは、この段階では「相手の個人情報は一切わからない」という点だ。それを「スペックが分からないまま婚活を続けて、本当に大丈夫？」不安に思う方も一定数はいるだろう。

しかし実際には「むしろ、相手の内面がよくわかる」、「普通の出会いと変わらない」という意見が多く、奈央さんのような男性に苦手意識がある女性、あるいはその逆の男性にも受けがいい。

恵介さんと奈央さんは、その後もメタバース内デートを重ね、気持ちを確かめ合ったところで、「リアルデート」に進んだ。恵介さんが選んだ場所は、落ち着いた雰囲気の喫茶店だった。これまでアバター同士でじっくり話をしてきたおかげで、初見でも見た目や年齢、しぐさをお互いに好ましく感じたそうだ。

1度目は連絡先を交換。2度目はランチと水族館の半日デート…。アバター初回からふたりをサポートしたデジタル仲人たちも、順調な様子にほっと胸をなでおろしていたが、そう簡単にコトが進まないのが婚活だ。

3度目の日帰りデートは、すべりだしは順調だった。その奈央さんの反応に、イケると気をよくした恵介さんは、その日予定にない「サプライズディナー」へと駒を進めてしまったのだ。

「交際」への高いハードル

「サプライズディナー」とは、結婚相談所でいうところの真剣交際を申し込む「勝負のディナー」だ。その段階に進むためには、10回以上もデートを重ね、慎重なタイミングを伴う。それ見極めるのも仲人の仕事。ゆえに、仲人も「サプライズディナー」はかなり繊細な扱いになる。

しかしあろうことか、恵介さんは、そのサプライズディナーでプロポーズをしてしまったのだ。突然の告白に驚いた奈央さんは、しばらくメニューに目を落とし、ふいに立ち上がって「ごめんなさい！」と言って店から走り去ってしまった。

あっけにとられた恵介さんが、慌ててLINEをしながら追いかけたが、一向に既読が付かない。夜遅くに奈央さんから届いたLINEは「ごめんなさい、ごめんなさい、もう私のことは忘れてください」という内容だった。

恵介さんは今日のデートで何か不手際があっただろうかと一生懸命振り返ってみたが、何も思いつかない。「疲れているのに無理に歩かせてしまったのだろうか」、「何か気に障る言葉を言ってしまったのだろうか」…と思い、謝罪のLINEをしても「ごめんなさい」以外の返事はなく、断られた理由すら分からない。

一体、何が悪かったのだろう…？ と悩んだ恵介さん。「振られてしまいました」と相談を受けたデジタル仲人が、これまでのデートや奈央さんの対応について聞いてみても、特に問題はなさそうだった。それどころか奈央さんの「男性が苦手」という気持ちに配慮して、手をつないだり、肩に触れたりも一度もしていなかったという。

なぜ、突然のお断りだったのか――。じつはデートで薄らいだと思っていた奈央さんの「男性への苦手意識」は、恵介さんの想像以上に根深いものだった。アバターや半日程度の短時間デートはクリアできるが、それ以上長くなると耐えきれないという。

ディナーの最中に、恵介さんとそれ以上の関係を意識してしまい、それにもハードルの高さを感じてしまったそうだ。「交際ゼロ日婚」が理想なだけに、交際そのものが「壁」となっていた。

恵介さんには、「穏やかで優しくて、一緒の家庭を築くイメージが出来る人」という感触は抱いたが、「交際の壁を乗り越えられる気がしないし、サプライズデートでは逃げ帰ってしまって、もう許してはもらえない」と断りのLINEを入れたという。

「交際せずに、結婚を視野に入れることはできる？」――デジタル仲人が聞き出した、奈央さんの本音はこうだ。

「恵介さんと話はしたいし、人柄も好き。でも私が交際できるか分からないし、自分のペースに合わせるのも申し訳なく思う」

そこでデジタル仲人は、再び恵介さんに連絡を取り、恵介さんに落ち度はないこと、奈央さんの交際への苦手意識が想像以上に強いこと、それでも恵介さんを慕っていることを丁寧に伝えた。

「まだ奈央さんとの交際を望むのであれば、一度奈央さんのペースでデートをしてみませんか」

恵介さんの藁にもすがる思いの提案だった。

「ふたりなりのペース」が幸せを運ぶ

恵介さんが振られてから2ヵ月後、デジタル仲人のサポートでふたりの「リベンジのデート」がようやく決まった。今回の場所は奈央さんから提案。電車で1時間ほどの場所にある図書館だ。ひさびさの再会と気まずさから、最初は会話もままならなかったが、謝り合い徐々に打ち解けていったそうだ。

お目当ての図書館に着くと、奈央さんは気になる絵本を見つけて読みだした。そのすぐ隣に恵介さんも座って絵本を読んだ。

40にもなって絵本かと、気恥ずかしさはあったが、あっという間にのめり込み、絵を見るだけでも満たされた。しかし、ふたりで本を選ぶでもなく、絵本の感想を言い合うこともできない。それでも、奈央さんの真剣に読む顔を見つめることができるし、目が合うと微笑んでくれたりもする。奈央さんが読み終えた絵本をそっと差し出す。「自分にも読んで欲しいということだ」と受け取り素直に読んだそうだ。

デート後、奈央さんから改めての謝罪とともに、恋愛は苦手だが、許されるなら信頼できる関係を築きたいと伝えられたそうだ。

「もっと深い恋愛関係を望んでいるし、早く結婚したい気持ちもあります。でも、これが自分が好きになってしまった奈央さんなんです。だから合わせることも必要だと考えています」

いまは、奈央さんのペースを大切にしながら、ゆっくり関係を築いている。「理想の関係」とは違うが、それでも距離を保ちつつ、歩み寄る工夫をしているようだ。「現状に納得はしていないが、失望もしていない。今は奈央さんを見つめていきたい」と恵介さんは言う。

いつか明けの明星を目にしたとき、ふたりは暗闇さえも必要だったと知るのかもしれない。

