教室を脱走する小1、スクールカウンセラーが母に助言したこと｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第34話をごらんください。

スクールカウンセラーに息子の悩みを伝えると、前向きな言葉が返ってきました...。

タクくんが教室から脱走したくなる理由。以前、本人に聞いたときには「出ていきたくなったから」としか答えてくれませんでした。



しかし、まだ1年生なのでうまく言葉で自分の気持ちを表現できていないのかもしれません。その問題行動の裏に隠された、子どもの本当の気持ちに向き合うよう、花雲先生は助言をくれました。

