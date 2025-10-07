¡ÖËèÇ¯Ì÷¹ñ»²ÇÒ¡×¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤ËÃæ¹ñ¤Ï¡Ö·Ù²ü¡×¡¢ÂæÏÑ¤Ï¡Ö½Ë²ì¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¸õÊä¡Ê64ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢Â¾¤Î4¸õÊä¤òÇË¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£Íè·î¤Ë·ëÅÞ70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë½÷ÀÁíºÛ¡ÊÂè29Âå¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¹ñ²ñ¤Î¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁê¡ÊÂè104Âå¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡Ù¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À°ìÅÀ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¸õÊä¼Ô¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤òÃí»ë
5¿Í¤Î¸õÊä¤ò¶èÊ¬¤±¤¹¤ë¤È¡¢ËèÇ¯8·î15Æü¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¤Î3¸õÊä¡£µÕ¤Ë»²ÇÒ¼«ÂÎ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÎÓË§Àµ¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¤Î2¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÃæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÓ¡¢ÌÐÌÚÎ¾¸õÊä¤Î¾¡Íø¤ò¡¢Ì©¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤À¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»²ÇÒÇÉ¡×¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡ÖºÇ¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¹â»Ô¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼ºÇ¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö»²ÇÒÇÉ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î±¦ÇÉ¤À¤«¤é¤À¡£Îã¤¨¤Ð¹â»Ô»á¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤Ï¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢ÁíÍý½¢Ç¤¸å¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢4Æü¸á¸å6»þ¤«¤é³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÁáÂ®¡¢»þ»öÄÌ¿®¤Îµ¼Ô¤¬¤³¤Î°ì·ï¤ò¼Á¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô°ÖÎî¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Ê¿ÏÂ¤Î¤ª¼Ò¡Ê¤ä¤·¤í¡Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÖÎî¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬»þÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤Ï³°¸òÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¹ç¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤«¹ñºÝ´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹Ô¤¯¤È¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤º¡¢¡ÖÅ¬»þÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Î¶¯¹Å¤Ê¼çÄ¥¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÊâ¸åÂà¤À¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÏ¢Î©Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£10·î5ÆüÉÕ¤Î¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¡Ù¤¬¡¢¡Ö¸øÌÀ¡¡·üÇ°²ò¾Ã¡¡Ï¢Î©·ÑÂ³¤Î¾ò·ï¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¸øÌÀÅÞ¤ÎºØÆ£ÂåÉ½¤Ï4ÆüÍ¼¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ê¤É¤ò½ä¤ë·üÇ°¤Î²ò¾Ã¤ò¡¢¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Î¾ÅÞ¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¡¢½µÌÀ¤±¤«¤éÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¡£
ÀÆÆ£»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë¤è¤ë³°¸ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸À¯ºö¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¡¢Ï¢Î©³ÈÂç¤òµó¤²¡¢¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î²ò¾Ã¤Ê¤¯¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¡ä
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Î©Áê¼ê¤Î¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢Áá¤¯¤â¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÌÀÅÞ¤òÏ¢Î©Áê¼ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯10·î¡¢¾®Þ¼·Ã»°Æâ³Õ¤Î»þ¤À¡£°ÊÍè¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Î»þÂå¡Ê2009Ç¯9·î¡Á2012Ç¯12·î¡Ë¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼«¸ø¤¬Æó¿Í»°µÓ¤ÇÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÌª·î¡×¤ÏÎ¾ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¡£¤À¤¬¡¢ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÍ×Áªµó¤Ç3Ï¢ÇÔ¡ÊºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÅÔµÄÁª¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¡Ë¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹â»Ô¸õÊä¤Ï¡¢¡ÖºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¸õÊä¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï»×ÁÛ¿®¾ò¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¹â»Ô¿Ø±Ä¤¬¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©¤Î¡Ö¿©»Ø¡×¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤ªµ¤¤Ë¾¤¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¸ø¹ç¤ï¤»¤Æ¤â½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¸øÌÀÅÞ¤ËÏ¢Î©¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÏÁ°½Ò¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¤¬´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ
¤½¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤È¤Î¡Ö½éÂÐÌÌ¡×¤ÎÀÊ¤ÇÁá¤¯¤â¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¼çÍ×¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸øÌÀÅÞ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ò²ð¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¹â»Ô¿·¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
2012Ç¯Ëö¤Î¼«Ì±ÅÞÉü¸¢°Ê¹ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¶Ä¤°°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÆó³¬½ÓÇî´´»öÄ¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯½©¤ËÆó³¬»á¤¬À¯³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆó³¬»á¤òÊäº´¤·¤Æ¤¤¿¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥×Ìò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¤½¤ì¤¬¡¢º£·î¤Ë¹â»Ô¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¤¥×Ìò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸µÆüÃæÍ§¹¥µÄÏ¢²ñÄ¹¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬°ú¤·Ñ¤°¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÆ¤Ó³°Áê¤Ë¤Ç¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¶¯¤¤¥Ñ¥¤¥×Ìò¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤ò¡¢¡Ö¸ª½ñ¤¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬¹â»Ô¿·¼óÁê¤Ï¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ò³°Áê¤Ë²£³ê¤ê¤µ¤»¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢ÎÓ»á¤Ï¼«Ê¬¡Ê64É¼¡Ë¤è¤ê¤â8É¼Â¿¤¤72É¼¤â¤ÎµÄ°÷É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼¡ÅÀ¤Î3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥Ý¥¹¥È¹â»Ô¡×¤ÎºÇ±¦Íã¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÆ±À¤Âå¤ÎÀ¯¼£²È¤À¡£³°Áê¤è¤ê¤â¤Ã¤È¡ÖÃÏÌ£¤Ê¥Ý¥¹¥È¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¹â»Ô¿·À¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ïº£Ç¯4·î¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆË¬Ãæ¤·¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¹â»Ô¿·À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼óÁê¡¦³°Áê¡¦´±Ë¼Ä¹´±¤ÏºßÇ¤Ãæ¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×
»ä¸«¤À¤¬¡¢¤¤¤¯¤é±¦ÇÉ¤Î¹â»Ô»á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼óÁêºßÇ¤Ãæ¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î°ì·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£½Å¤Í¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤è¤ê¤â¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹â»Ô»á¤Ø¤Î¶¯¤¤·Ù²ü´¶
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤«¤é¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤¬¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ò¡¢Âç¤¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢10·î4ÆüÌë7»þ¡ÊËÌµþ»þ´Ö¡Ë¤«¤é¤ÎCCTV¡ÊÃæ¹ñÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ø¿·Ê¹ÎþÇÅ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤´¤¯Ã»¤¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã¸¡¹¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¸á¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁíºÛÁªµó¤ÎÅê³«É¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂç¿Ã¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Â¿¿ô¤ÎÉ¼¿ô¤ò¼è¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¹â»Ô¿·À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë·Ù²ü´¶¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç³¤³°¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿·Ê¹¡Ø»²¹Í¾ÃÂ©¡Ù¤Ï¡¢5ÆüÉÕ¤Ç¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò½Ð¤·¤¿¡£Á°½Ò¤ÎÏÃ¤È°ìÉô½ÅÊ£¤¹¤ë¤¬¡¢Ìõ½Ð¤¹¤ë¡£
¡ã¡ØÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ù¥Í¥Ã¥ÈÈÇ¤Î10·î5Æü¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎºØÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï4Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÅöÁª¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¤È²ñ¤¤¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Î»²ÇÒ¤Î·ï¤Ç·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÆÆ£¤ÏÌÌ²ñ¸å¤Ëµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤Ë³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀÆÆ£¤Ï¹â»Ô¤È²ñ¤¤¡¢3ÊýÌÌ¤Ç¤Î·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¢¶â¡×ÌäÂê¤È¤Î·èÊÌ¤È´ë¶ÈÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¤Î´ÆÆÄ¶¯²½¡¢Îò»ËÇ§¼±¤ÈÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¶¦Â¸¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ç²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¹â»Ô¤ÏÀÆÆ£¤Ë¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¹â»Ô¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÅöÁª¤·¤¿¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Î»²ÇÒÌäÂê¤Ï¡ÖÅ¬»þÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â»Ô¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢8·î15Æü¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÎÆ¤ÏÀ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÂÖÅÙ¤ò²óÈò¤·Â³¤±¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Î»²ÇÒ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¶¯Îõ¤ÊÈ¿ÂÐ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÆÆ£¤ÏÁíºÛÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡Ê¿·ÁíºÛ¤¬¡Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬·ø»ý¤¹¤ëÃæÆ»ÊÝ¼é¤ÎÍýÇ°¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ä
¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê³°¸ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯5ÆüÉÕ¤ÎÍÎÏ·ÐºÑ»æ¡Ø·ÐºÑ´Ñ»¡Êó¡Ù¡Ê´Ñ»¡¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Îµ»ö¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¹â»Ô¤ÏÃæ¹ñ¤È¡ØÂæÏÑÌäÂê¡Ù¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¼Ô¤Ï¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤¹¤®¤ë¡Ù¡×¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄ¹Ê¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í×Ìó¤òËÝÌõ¤¹¤ë¡£
¡ã¹â»ÔÁáÉÄ¤ÏÆüËÜ¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶Ë±¦¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡×ÌäÂê¤Ç¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÆàÎÉ¤Î¼¯¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·Ù»¡¤ÏÄÌÌõÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°¹ñ¿Í¤òµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¡ÖË½ÏÀ¡×¤òÂ¿¤¯È¯¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨´ØÏ¢¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤äÉô½ð¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æº¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¤¿¤ï¤´¤È¤À¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¶Ë±¦¤ÎÃæ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¤Î¿Íµ¤¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¹â»Ô¤Ï¤Þ¤¿¡¢²¿ÅÙ¤âÆ²¡¹¤ÈÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¡¢ÆîµþÂçµÔ»¦¤ÎÎò»Ë¤òÈÝÄê¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¶¼°ÒÏÀ¡×¤ò¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»Ô¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡ÖÅÞ°÷É¼¡×¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
ËÜ»æ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Çºî²È¡¦Îò»Ë³Ø¼Ô¤Îº»ÀÄÀÄ¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤È¼çÄ¥¤Ï¡¢Á¯ÌÀ¤Ë±¦Íã¤Î¿§ºÌ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤ÊÇÓ³°Åª¤Ê¸ÀÏÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀ¯¼£´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤Î¤À¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¤Î¡ÖÃä»Ò¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î°ÂÇÜ»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Î¹¥´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡ÙÂ¾¤ÇÁíºÛÁªÁ°¤ËÃæÆü´Ø·¸¤òÏÀ¤¸¤¿ºÝ¡¢¹â»Ô¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÖÆüÃæ´Ö¤Ë¤Ï·ÐºÑ°ÂÊÝ¤ä¹ñËÉ¤ÎÊýÌÌ¤ÇÌ¤²ò·è¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤À¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¤Ï²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¡¢¡ÖÂæÏÑÌäÂê¡×¤Ç¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÃøÌ¾¤Êºø¸í¸ÀÏÀ¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤òÄóµ¯¤·¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÏÉ¬¤ºÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÀë¡Ê¤Î¤¿¤Þ¡Ë¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Î´ØÏ¢¤¹¤ë¸ÀÏÀ¡¢À¯ºö¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÆüËÜ¤Î³Ø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤¹¤®¤ë¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¾®Ã«Å¯ÃË¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÂÐÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ê¥¤¡¼¥Ö²á¤®¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÍýÍ³¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤Ï³°¸òÊýÌÌ¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ê¿ÆÊÆ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬Á°½Ð¤Î³Ø¼Ô¤Ï¤³¤¦·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡Ë¤Þ¤È¤â¤Ê³°¸ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ä
»ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ç²¿ÅÙ¤«¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾®Ã«Å¯ÃË»á¤Î¡ÖX¡×¤Þ¤Ç°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢¹â»ÔÈãÈ½¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¹ñ¤ÎÀ¯¼£²È¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¤»þ¡¢Ä¾ÀÜÈãÈ½¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¼êË¡¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤ÎÀ¼
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤È¡ÖÅ¨ÂÐ¡×¤¹¤ëÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤ò¡ÖÇ®Îõ´¿·Þ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢º£Ç¯4·î27Æü¡Á29Æü¤ËÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¡¢28Æü¤ËÁíÅýÉÜ¤Ç1»þ´Ö°Ê¾å¡¢ÍêÁíÅý¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢ÍêÁíÅý¤Ï4Æü¡¢ÁáÂ®¡ÖX¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç½Ë²ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ã¹â»ÔÁáÉÄ»á@takaichi_sanae¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÅöÁª¤òÃï¿´¤è¤ê¡¢Ç®Îõ¤Ë¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹â»Ô½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Í§¿Í¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÂæÆüÁÐÊý¤¬³ÆÊ¬Ìî¤Ç¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤ò¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä
Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ·Ï¤ÎÍÎÏ»æ¡Ø¼«Í³»þÊó¡Ù¤Ï¡¢4Æü°Ê¹ß¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢5ÆüÉÕ¤Î¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÅöÁª¡¡¼¡´ü¼óÁê¤ËÄ¾·ë¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¡¡¤ª¤½¤é¤¯ÂæÆü´Ø·¸¤Î¿¼²½¤òË¾¤à¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ÎÍ×»Ý¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ã¹â»Ô¤ÈÂæÏÑ¤Î´Ø·¸¤ÏÌ©ÀÜ¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤ËË¬Âæ¤·¤¿ºÝ¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£7·î¤ËÎÓ²ÂÎ¶³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¤¬Ë¬Æü¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¹â»Ô¤¬½é¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¹â»Ô¤Ï°ÂÇÜÁ°¼óÁê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥¤¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¹â»Ô¤Ï²¿ÅÙ¤â¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÊºòÇ¯10·î¤Î¡Ë½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÂæÏÑ¤ÎCPTPP¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡Ë²ÃÆþ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÌó¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë°ÂÇÜ¤¬2022Ç¯¤Ë»É»¦¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¤Ï¿ÆÂæÇÉ¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü²ÚµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Î¸Å²°·½»Ê²ñÄ¹¤Ï²¿ÅÙ¤â¤½¤ÎÏ«¤ò¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂæÏÑÀ¯³¦¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò³È½¼¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÎÓ²ÂÎ¶¤ÎË¬Æü¤Ç¡¢¸Å²°¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¹â»Ô¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÎÓ±¦¾»Èë½ñÄ¹¤¬Ë¬Æü¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÂæÏÑ²Ú¶£¤äÊ¼¸Ë¸©µÄ°÷¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¹â»Ô¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¤Ï2021Ç¯¤«¤éË¬Âæ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÞ¿¦¤ä¸ø¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºòÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÇÔËÌ¸å¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯4·î¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¹ñ²ñ¤Ï°ìÈÌÍ½»»¿³µÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Îµ¡²ñÅþÍè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¤¬ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÈ¿ÀÐÇËÀªÎÏ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·Ê¼¤òµó¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¹â»Ô¤ÏÂæÏÑ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È²Ê³Øµ»½Ñ¤Ç½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥Î¡¼¥ì¥Ã¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÄó°Æ¡¢ÍêÁíÅý¤Î¼çÄ¥¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥É¥½¥ó¸¦µæ½ê¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢¡ÖÉðÎÏ¤â¤·¤¯¤Ï°Ò³Å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¾õ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑÇÉÆüËÜ¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡ä
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»Ô¾¡Íø¤Î°ìÊó¤Ë¡¢¡Ö·ù¤¦Ãæ¹ñ¡×¡Ö´î¤ÖÂæÏÑ¡×¤Î¹½¿Þ¤¬¸²Ãø¤Ê¤Î¤À¡£
º£¸å¤ÎÃíÌÜÅÀ
¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æº£¸å¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ ¹â»Ô¿·¼óÁê½¢Ç¤»þ¤Î½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê10·î15Æüº¢¡Ë
2022Ç¯9·î29Æü¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½50¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤«¤é´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿½ËÅÅ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·»þÂå¤ÎÍ×µá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÃæÆü´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºòÇ¯10·î1Æü¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢È¯Â»þ¤Î½ËÅÅ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·»þÂå¤ÎÍ×µá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·úÀßÅª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÃæÆü´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£
´ßÅÄ»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö·úÀßÅª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¡×¤ò¸À¤¤Åº¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÐÇË¼óÁê¤â¡¢Æ±Ç¯10·î4Æü¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¡×¤Î¹½ÃÛ¤òëð¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¸¸À¤Î½ËÅÅ¤¬½¬¼çÀÊ¤«¤éÆÏ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â½ËÅÅ¼«ÂÎ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢ ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ASEAN´ØÏ¢¹Ô»ö¤ÇÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ê10·î26Æü¡Á28Æü¡Ë
º£·î²¼½Ü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ê¤ÉASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë´ØÏ¢¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¡¢Íû¶¯¼óÁê¤¬½ÐÀÊÍ½Äê¤À¡£
ºòÇ¯¤â¡¢10·î1Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡¢10·î10Æü¤Ë¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¼óÅÔ¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿ASEAN´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎºÝ¤Ë¡¢Íû¶¯¼óÁê¤È²ñÃÌ¡£¤½¤ì¤¬Íâ·î15Æü¤Î¥Ú¥ë¡¼APEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ç¤ÎÀÐÇË¡¦½¬¶áÊ¿²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ëº£²ó¡¢¹â»Ô¡¦Íû¶¯²ñÃÌ¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡©
£ ·Ä½£APEC¤Ç¤Î½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤ÎÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ê10·î31Æü¡Á11·î1Æü¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î·Ä½£¤ÇAPEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼çºÅ¼Ô¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï³«¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤ÎÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤«¡©
¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤Ë½¬½Ï¤·¤¿EU¤Î³°¸ò´±¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¥È¥é¥¹¼óÁê¡Ê2022Ç¯¤Ë¤ï¤º¤«2¥õ·î¤ÇÀ¯¸¢Êø²õ¡Ë¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï»÷¤¿ÅÀ¤¬Â¿¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤±¤Ã¤¿¤¤¤Ê¿·À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡Ö21À¤µª¤Î¼«Ì±ÅÞÁü¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤Î¡Ö»Ä¤ê¹á¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¹ñÏ¢±éÀâ¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¤»¤º¡×¤ËÀ¤³¦¤¬ÍîÃÀ¡Ä¡Ä¤«¤¯¤ÆºÇ½ªÂÇÀÊ¤â¡Ö¸«Æ¨¤·»°¿¶¡×