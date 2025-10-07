「台風の目」は宮あおいか…波乱だらけな「秋ドラマ」の知られざる舞台裏

本来は長谷川博己が出るはずが

民放キー局のゴールデン・プライム（GP）帯で放送される連続ドラマが、いよいよスタートする。10月期の連ドラは沢口靖子（60歳）の主演作をはじめ、「フジテレビの作品が高い評価を受けそう」（テレビ誌ライター）だという。

「中居正広（53歳）と元フジの女性アナウンサーとの間に起きたトラブルに端を発し、フジは苦境に追い込まれました。しかし、最近ではスポンサー問題が少しずつ緩和してきているおかげか、各曜日ともに注目度の高い期待作がズラリと並んでいます。題材やキャスティング的に可も不可もないもの、あるいは配信でウケることや、映像作品の売り上げしか狙っていないような他局の作品と比べても、勝負している印象です」（同前）

中でも高視聴率が見込める作品として、先のライターは沢口主演の月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（月曜午後9時台）を挙げた。こちらは誕生から15年が経つ人気作で、シーズン1と2は上戸彩（40歳）、3と4は沢村一樹（58歳）が主演。今作で主演を引き継いだ沢口は、地域密着型で現場主義の刑事・二宮奈美を演じる。沢口のほかには、安田顕（51歳）、SUPER EIGHT・横山裕（44歳）、黒島結菜（28歳）らが登板する。

なお、沢口がフジの連ドラで主演するのは『お江戸捕物日記 照姫七変化』（1990年放送）以来、35年ぶり。彼女が抜てきされた背景について、フジ関係者が声を潜めてこう明かす。

「もともと、10月期の月9枠は長谷川博己（48歳）の主演作が予定されていたのですが、本人の出演OKが取れなかったため、沢口が急浮上しました。『絶対零度』は主演が代わっていくシリーズですが、当初の企画時点では沢口の名前は出ていなかったはずなので、今回は比較的に突貫工事で進められたのでは。沢口からすれば、25年続いた代表作『科捜研の女』（テレビ朝日系）のレギュラー放送がストップしていたところで、ちょうどシリーズもののオファーが来たため、渡りに船だったようです」

草なぎ剛とカンテレの化学反応とは

なお、シーズン5のメインキャストは新たな顔ぶれとなっているが、2から4まで出演してきた横山は今作にも参加している。

「同シリーズには、キャスティングを含めてすべての権限を握るプロデューサーがいるんです。恐らく、横山は彼に刺さっているからこそ、“残留”となったのでしょう」（同前）

さらに、フジでは草なぎ剛（51歳）主演の『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（月曜午後10時台）もヒットが予想されているとか。草なぎ主演『銭の戦争』（2015年放送）から始まった関西テレビ制作の“戦争シリーズ”の続きではなく、脚本家・高橋美幸氏が手掛けるオリジナルストーリーだ。

「草なぎとカンテレのドラマは相性が良く、業界内では『ハズレなしの組み合わせ』と言われています。この枠は草なぎが所属する事務所・CULENの代表取締役である飯島三智氏のこだわりも強いため、確実に面白い作品になるでしょう。今回、飯島氏は草なぎの後輩にあたる自社俳優の小澤竜心（20歳）を“バーター”にねじ込むなど、力を発揮しています」（芸能プロ関係者）

同じくフジの『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（水曜午後10時台）も、脚本家・三谷幸喜（64歳）、主演・菅田将暉（32歳）という注目タッグが早くも話題になっている。三谷は『合い言葉は勇気』（フジ系、2000年放送）以来、25年ぶりにGP帯の民放連ドラの脚本を担当。菅田も『ミステリと言う勿れ』（フジ系、'22年放送）以来、約3年半ぶりの連ドラ主演作となる。

「両者とも連ドラからは離れていただけに、今回は貴重な機会と言えるでしょう。特に、菅田はもうテレビドラマへの興味を失っていて、近年はCMや映画、配信作品への出演がメインになってきています。その菅田を引っ張れるには、企画・脚本が絶対的に面白くないと不可能なんです。数字が伸びるかどうかは未知数ですが、観て損はない作品に仕上がっているはずです」（同前）

そして、北村有起哉（51歳）主演の『小さい頃は、神様がいて』（フジ系、木曜午後10時台）も「好成績を残すのではないか」とみられているようだ。

「岡田惠和氏の完全オリジナル脚本で、『珠玉のホームコメディー』と銘打った大人向けの作品です。同氏はNHK朝の連続テレビ小説『ちゅらさん』（'01年）や『ひよっこ』（'17年）などの名作を生み出してきた超重鎮で、直近だと4月期に小泉今日子（59歳）と中井貴一（64歳）コンビが人気のシリーズ作『続・続・最後から二番目の恋』（フジ系）も放送されていました。岡田氏の作品という時点で、大コケはないと思われます。『岡田さんが書くのなら』と多くの出演者が集まってくるほど、俳優陣からも信頼が厚い人ですからね」（同前）

宮崎あおいが久々の連ドラ復帰

そんな豊作揃いのフジドラマの中、数字面で不安視されているのが、佐藤隆太（45歳）主演の『新東京水上警察』（火曜午後9時台）。同作は東京・湾岸エリアを舞台に、刑事＆海技職員のチームが水上犯罪に挑んでいくというストーリーだ。

佐藤は東京水上警察署の刑事でリーダー・碇拓真を演じ、エリート刑事・日下部峻役でNEWS・加藤シゲアキ（38歳）、警視庁の海技職員・有馬礼子役で山下美月（26歳）も出演するが……。

「フジだと、視聴率で爆死する可能性が最も高いドラマだと思います。佐藤が主演の時点で熱血系の役柄だという予想がついてしまいますし、水上警察というジャンルも少しマニアックです。制作サイドは『船×海×刑事』がメインの新たな警察ドラマである点をウリにしているようですが、水がテーマの作品はそれなりにお金をかけないとチープな印象になってしまうんです。10月期のフジドラマは他作品がかなり豪華ですから、佐藤主演作にはそこまで予算が回っていないのでは」（前出・テレビ誌ライター）

また、10月期の火曜9時台は大泉洋（52歳）が主演の『ちょっとだけエスパー』（テレ朝系）と裏被りしている。こちらは、石原さとみ主演（38歳）の『アンナチュラル』（TBS系、'18年放送）などのヒット作で知られる人気脚本家・野木亜紀子氏が送るオリジナルのSFラブロマンス。宮崎あおい（39歳）が13年ぶりに民放の連ドラに出ることでも注目を集めているほか、ディーン・フジオカ（45歳）、北村匠海（27歳）、岡田将生（36歳）といったイケメン勢も登場。『新東京水上警察』にとっては強敵と言える存在だろう。

そして、フジのドラマ以外では夏帆（34歳）、竹内涼真（32歳）がダブル主演する『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、火曜午後10時台）も苦戦が予想されているという。

「火曜ドラマ枠は最近イマイチ調子が悪く、このところ高視聴率で話題になるようなヒット作は出ていません。7月期の清原果耶（23歳）主演『初恋DOGs』も世帯平均視聴率は初回が5.8％、最終回も4.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と微妙な結果に終わりました。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は谷口菜津子氏による同名漫画（ぶんか社）が原作であり、中条あやみ（28歳）、ラランド・サーヤ（29歳）など、そこそこ知名度のあるタレントもいるものの、キャスティングの弱さは否めませんから、どうしても期待値は低くなりますね」（スポーツ紙記者）

対照的に、TBSだと日曜劇場の『ザ・ロイヤルファミリー』（日曜午後9時台）は妻夫木聡（44歳）、Snow Man・目黒蓮（28歳）、佐藤浩市（64歳）、黒木瞳（64歳）、松本若菜（41歳）といった主演級の豪華キャストが集結している。

「『ザ・ロイヤルファミリー』は約2週間の北海道ロケを敢行するなど、TBSがかなり力を入れて制作にあたっていることが伝わってきます。ちなみに、TBSだと波瑠（34歳）と川栄李奈（30歳）がダブル主演する『フェイクマミー』（金曜午後10時台）も田中みな実（38歳）、野呂佳代（41歳）、Snow Man・向井康二（31歳）、中村蒼（34歳）、ダイアン・津田篤宏（49歳）ら個性豊かなキャストが集まっているため、画面が華やかになりそうです。今後は火曜ドラマにも、もう少し気合いを入れてほしいところですが……」（同）

下馬評を覆す作品は出てくるのか、まずは各ドラマの初回放送を楽しみに待ちたい。

