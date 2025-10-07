「ご褒美は取っておかないことにした」人気ブロガーが57歳だった最愛の姉を失って気づいたこと

“50代女性”と聞いて、どんなことを想像するだろう。30代で出産をしていたら、子育てが一段落するころかもしれない。同時に親の介護が始まったり、自身の体調にも変化を感じる人もいるだろう。そして大切な家族や友人を失う経験をしている人は決して少なくない。若いころとは人生で起きる出来事が明らかに異なってくる。しかし、どんなに大変な出来事が起ころうとも、常に前向きで、日々の生活に笑いを見出そうとする女性がいる。

その名は人気主婦ブロガー・カータンさん。

日常で起こる何気ない出来事は、彼女というフィルターを通すと、ユーモアと笑いに満ちたエピソードへと昇華する。その前向きな毎日が綴られたブログ『あたし・主婦の頭の中』は今年で18年目を迎えた今もなお月間プレビュー数は800万を超えるほど、多くの読者に愛され続けている。

50代を迎えてもなお彼女が前向きに人生と向き合っていることは、新刊『ビバ女の古（こ）』を読めばすぐにわかっていただけるはずだ。同著には彼女が最愛の姉をなくしたことも描いているが、決して悲嘆にくれていただけではなかった。どうしたらこんなにも前を向き続けられるのだろう。新刊の出版に合わせた今回のインタビューでは、その理由を伺った。

カータン

人気主婦ブロガー。2007年にブログ「あたし・主婦の頭の中」を開設。コミカルなイラストで日常をユーモアたっぷりに描き主婦層を中心に人気が大爆発。「Japan Blog Award 2008」総合グランプリ受賞、「livedoorブログ OF THE YEAR2015」最優秀グランプリ受賞。以降殿堂入り。月間アクセス数は800万超、ブロガーとして確固たる地位を確立。主な著書に親の介護に体当たりに挑んだ『健康以下、介護未満 親のトリセツ』、『お母さんは認知症、お父さんは老人ホーム介護ど真ん中！親のトリセツ』（ともにKADOKAWA）など。

メンタルの不調、ゼロ

カータンさんは前回のインタビューで、老眼や声が出しにくくなったことなど身体の衰えを感じ出していると話していた。では精神面での変調はなかったのかと尋ねると、“まったくない”と即答した。50代といえば更年期によるメンタルへの影響が表れやすい年齢のはずなのに。

「なかったですね。というのも40代のころ、私は子宮を全摘出しているんです。当時、同じ経験をした知人が何人かいて、みんな更年期障害に悩んでいました。彼女たちは“全摘したことが原因だ”と言っていたので、不安になってかかりつけの婦人科医に相談をしたことがありました。

すると医師は『女性ホルモンは卵巣からつくられるから、子宮を取ったところで何も変わらないんだよ。ただ、メンタル的な要因が体調に出ることもあるから、もし不安ならホルモンの値を測っておいて、摘出後にも測ってごらん。変わってないから』と教えてくれたんです。病は気から、とはよく言ったものですが、そうなんだ、だったら私は惑わされない！と思ったんですよね。これがメンタルにいい影響を与えてくれたんだと思います。だから少し体調が悪くても、それが更年期のせいだなんて思わないんです」（カータンさん、以下同）

違ったらやめればいい

新刊『ビバ女の古（こ）』ではカータンさんがアグレッシブで興味を持ったら即行動をするタイプであることも描かれている。この1冊だけで、宝塚の舞台や松田聖子さんのディナーショーへ出かけている上に、ボイストレーニングや映画のエキストラにまで挑戦しているのだ。一体その行動力はどこから来るのだろう。

「とにかく面白そうなことはなんでもやってみたいんです。子どものころ、修学旅行やお泊まり会では、絶対に最後まで寝ない子でした。というのも、自分が寝ている間に何か面白いことがあったらと考えると悔しくて。だからいつも、そうだねそうだねと暗がりの布団から友達に話しかけ、誰の返事もなくなるのを確認してから眠りについていました。

誰かに面白いと聞いたことで、私も面白そうだと感じたらとにかくなんでもやってみないと気が済まないんです。ただ、合わなかったらすぐやめます。

よく読者の方から“何か始めたいけど、いろいろ考えると踏み切れません”というお悩みをいただくんです。きっと躊躇する理由には、金銭的な問題もあるでしょうし、長く続けられるか分からない、という不安もありますよね。でも、例えば今から料理を習うとしても、この年齢から一流シェフを目指そうとは思っていないでしょう。もっと気楽に始めたらいいと思うんです。合わなかったらやめていい。いつまでも始めないで悩んでいたら、時間がもったいないですよ」

楽しみはとっておかない

カータンさんがいつだって笑いのたえない日々を送っているように感じるかもしれないが、2023年、彼女は最愛の姉を乳がんで亡くしている。享年57歳。闘病生活を支えたエピソードも新刊の中では綴られている。

「姉はどんなに辛くても最期まで弱音を吐かず、わがままも言ってくれませんでした。本当にいい人として亡くなってしまい、私はそれがさらに辛かったんです。そしていつも楽しみをとっておくタイプでした。きっと、あれもしたかった、これもしたかったという悔いが残っているんじゃないかな。

だから私は今まで以上に、ご褒美は後に取っておくのではなく、楽しいことはすぐにやろうと思う気持ちが強くなりました。やりたいことやって、わがままも言いまくるぞ〜、と思っています。娘たちに“やっとくたばった〜”くらいに思ってもらえたら本望ですね。いつまで生きるか、人生にいつ終わりが来るかなんて誰にも分からないということを姉に教えてもらった気がします。家族には今から“私にもしものことがあったら、延命治療は不要です”と話しています。向こうから聞きにくいでしょう。だから私から言ってあげないと、と思って」

変えられないことは考えない

どんな人にも悩みはあるだろう。それはカータンさんだって同じこと。解消するために普段から心がけていることなどあるのだろうか。

「いくら考えても結果が変わらないことに関しては、考えないようにしています。夜通し泣いて朝を迎えても、笑って朝を迎えても結果は同じだということを、これまでの人生で何度も経験していますから。姉ががんになったときも、考え始めるとその悲しみに溺れてしまいそうになりました。どうしたらいいのかと思い悩むこともありました。でもいくら私が考えたところで、姉が治るわけではありませんでした。だったら私は与えられた今を精一杯生きていくしかありません。大切な人が辛い目にあっていたら、代わってあげたいと思うのは当然のこと。でも実際に代わることなんてできないんです」

50代は楽しい、80代はもっと楽しいらしい

「私がまだ30代のころ、叔母が『50代は本当に楽しいのよ』と言っていたんです。当時はオバさんの負け惜しみね、なんて思っていたんですよね。ところが50代になってみると、叔母の言うとおりでした。若いうちは“◯◯さんとこは大きな家を建てたのに、我が家ときたら…”なんて、人と比べてしまうことってありますよね。でも50代になると“すごいねぇ、素晴らしい！でも私も結構いいとこあるのよ”みたいな思考になりましたね。それはきっと長く生きてきて、幸せそうに見える人にも、何らかの苦労があることを知っているからなんだと思います。

先日、その叔母に『80代が一番楽しいから、楽しみにしてなさい』と言われました。『自分に余裕が生まれて、人のために時間を費やせるようになった。それが喜びになるの』って。まだ見えない景色を今から楽しみにしています」

後編では姉との思い出を綴った「フライングぎみの終活」マンガ試し読みを特別公開する。

