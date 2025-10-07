多くの人にとってペットは欠かせない存在。それはまさに家族そのものだ。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、有名人のペット愛と家族愛について分析する。

【写真】〈愛犬家は愛妻家〉遠藤憲一の愛犬・クロミちゃん、『川島なお美動物愛護賞』に登場した鎧塚俊彦ほか

犬に追いかけられて噛まれた経験から犬がダメだったが…

9月23日、東京の「京橋エドグラン」にて行われた第9回『川島なお美動物愛護賞』授与式。大賞となる『川島なお美賞』は日本獣医生命科学大学特任教授の田中亜紀さん、『ワンダフル・パートニャーズ賞』はNPO法人「猫と人を繋ぐ ツキネコ北海道」（代表・吉井美穂子さん）、「猫のひだまり」（園長・江川美奈江さん）、そして俳優の遠藤憲一さん(64才）が選ばれました。

2015年9月24日、胆管がんのため、川島なお美さん（享年54）が亡くなられて今年で10年。

私も参加しているボランティア集団「エンジン01文化戦略会議」の動物愛護委員会の活動を誰よりも熱心にされていた、なお美さんの遺志を継いで設立された『〜動物愛護賞』を委員長として守っているのは、夫で『トシ・ヨロイヅカ』オーナーシェフの鎧塚俊彦さん（59才）です。

当日、祭壇に数十本もの真っ赤なバラのアレンジメントや、「飼いとげよう。」というなお美さんの言葉とともに、愛犬のシナモンちゃん、ココナツちゃん、なお美さんの写真パネルを飾り、挨拶や囲み取材で「女房は……」で始まる心温まるエピソードを多数話してくれた鎧塚さん。

"シナココ"ちゃんは、後から家族に加わった鎧塚さんに複雑な感情を抱いていたようですが、お墓参りを頻繁になさったり、日々発信するSNSでも生前のなお美さんの言動を綴り続け、保護犬や保護猫の譲渡会開催にも熱心な鎧塚さんは、愛妻家の筆頭だと思います。

そして今回、『ワンダフル・パートニャーズ賞』を受けてくださったエンケンさんこと遠藤憲一さん。子供の頃、犬に追いかけられて噛まれた経験から、以来、犬が「全然ダメ」だったそうなのです。ところが、30代後半の頃、地方ロケから帰ったら、いわく「指針」である奥様がマルチーズを迎えていて、「まめ」という名前まで付いていたそうです。

翌年には2匹目の「エレキ」も加わり、16才と17才になるまで、まさに"飼いとげた"うえ、現在は懇意にされている動物病院が保護したクロミちゃんという大きなプードルを譲り受けていらっしゃいます。

「過去にどんなことがあったのかわかりませんけども、"生きててよかった"と思って最期を迎えてほしいので、心を込めて飼い続けていきたいと思います」と。

実は私、エンケンさんと同じ動物病院を利用していたことがあり、受付などで「奥様、犬、エンケンさん」という"家庭内順位"を何度も目の当たりにしてきたのですが（苦笑）、授与式当日も立ち会ってくださった奥様に仕切られる（！）ことが心地よさそうで、お幸せそうなエンケンさんにほっこりさせられたものです。

現在、メディアで見ない日はないほどお忙しくて、公開中の映画『ベートーヴェン捏造』に続き、10月10日公開の映画『見はらし世代』に出演しているエンケンさんがここまで売れっ子になったのは、奥様がマネジャーさんになってからだともいわれています。

シニアが半分以上になって、この子たちを最期まで守らなきゃいけない

そんなエンケンさんの発信が図らずも多くの人に保護犬の存在を知らしめるきっかけになったとすれば、愛犬・デコピンちゃん"投入"のタイミングがいつも抜群な大谷翔平選手（31才）の言動は、多くの人が犬への愛情を注ぐきっかけになっているように思います。

地区優勝が決まったドジャースですが、チームと大谷選手に弾みをつけたのは8月29日、デコピンちゃんが実に13秒にもわたり、後ろ足だけで立った動画がアップされたのがきっかけではないかと話す解説者も。

出産後の真美子さん（28才）が、どこかおっとりされていて、美しくあり続けるのも大谷選手が彼女をワンオペにしていないからだと思います。世の夫たちが、頼むからもう少しダメなところを見せてほしいと願っても、大谷選手は愛妻家＆愛犬家であり続けるのでしょう。

こうして文字にすることに「勘弁してよ〜〜〜」とクレームが入りそうなのですが、芸能界きっての愛犬家であり愛猫家の坂上忍さん（58才）も、ああ見えて（！）愛妻家だと私は思っています。前述の『〜動物愛護賞』授与式後に行った譲渡会に、今年も犬猫保護ハウス『さかがみ家』が参加してくれたので、仕事帰りに駆け付けてくれた坂上さん。

今春には千葉県君津市にある古民家を改装し、"第4のさかがみ家"ともいうべき老犬・老猫ホーム『terra-pa（テラパ）』をオープンされました。

『さかがみ家』のスタッフさんのがんばりもすばらしいのですが、リアル坂上家（ご自宅）で"27きょうだい"の面倒をみていらっしゃる「坂上ママ」こと奥様。

結婚時、『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）のインタビューを特別に受けた際、「これから幸せになるっていう雰囲気は1mmもない」と言いつつ、「シニア（高齢犬、高齢猫）が半分以上になって、この子たちを最期まで守らなきゃいけないから」「（夫婦の）絆は強いと思っています。好きだ、嫌いだでは別れられない」と言っていらしたことが忘れられません。「パパ」（坂上さん）も「ママ」の存在の大きさを日々思い、感謝していらっしゃいます。

そうそう、NHK連続テレビ小説『あんぱん』の最終回で、嵩（北村匠海さん）と、のぶ（今田美桜さん）が晩年、犬を飼っていたシーンが出てきて、ますます愛犬家と愛妻家がイコールでつながることを確信。この"ポイント"は要チェックですよ。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2025年10月16・23日号