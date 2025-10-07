日中戦争の全面化により、政府は「国防国家」実現に向けた統制経済を本格化させた。1940年代に叫ばれた高度国防国家とは、日中戦争の解決を可能にする効率的な全体主義国家作りのためのスローガンだった。

先日、斎藤隆夫の反軍演説を国会の議事録に復活させる意向を石破首相が示し、野党に提案かという報道が話題になった。

「反軍演説」とは、日中戦争に対する根本的な疑問と批判を提起したものであり、近現代史の「国防」を語るうえで欠かせない観点になる。今回は、その内容を振り返ろう。

（※本記事は『〈国防〉の日本近現代史』から抜粋・編集したものです。）

国民は近衛の対中政策に納得したか

1940（昭和15）年2月2日の衆議院本会議で、民政党の斎藤隆夫は今日「反軍演説」と呼ばれる「支那事変処理を中心とした質問演説」を行い、次の二つの論点から近衛文麿首相の対中政策を痛烈に批判した。

論点一 中国から賠償も領土も取らないのであれば、国民の犠牲はどうなるのか？

近衛は中国に和平を呼びかけた1938年の声明で、この戦争は東洋平和の実現が目的であるから領土も償金も取らないと述べたが、日本の軍費負担は膨大で、今年度までに約120億円、来年度を含め約170億円に達し、今後どれだけ増えるかわからない。しかし一厘一毛といえども中国から取ることはできないので、軍費はすべて日本国民の負担となり、将来を苦しめるに違いない。日本は中国の経済開発を独占せず、第三国の権益も制限しないというが、以前の政治家は欧米勢力を駆逐し、中国を解放すると叫んでいた。この主張は近衛声明と矛盾し、空言に過ぎなかったことになる。それに占領地域から日本軍全部を撤兵するというが、残るところに何があるのか。

賠償金を取らないなら国民の負担は過酷になるし、第三国の権益制限を行わず中国から撤兵するというなら、この戦争で国民はいったい何を得られるのか、という批判である。

論点二 近衛の言う「新秩序」とは結局何なのか？

欧州の（独による）新秩序建設は、当初は持たざる国が持てる国に領土分割を求める「国際的共産主義」のように見えたが、実際には大国が小国を圧迫・併吞する「弱肉強食」の状況となり、その意味は支離滅裂で乱暴極まりないものとなっている。

では、この戦争、国民の犠牲の目的であるという「東亜新秩序建設の実体」とは何なのか？

結局のところこの世界は「弱肉強食」、自由競争の論理で動いているのであり、近衛が主張する共存共栄の「新秩序」などは単なる絵空事に過ぎぬという、見方によってはきわめて自由主義者らしい演説であった。

斎藤の演説には、中国から領土も賠償も取らないというのなら、いったい何のために多大の犠牲を払いながら戦争を続けているのかという、戦争目的への根本的な疑念が強くにじんでいた。斎藤は演説で日清・日露戦争の和平を引き合いに出し「之を基礎として、以て事変処理の内容を充実するにあらざれば、出征の将士は言うに及ばず、日本全国民は断じて之を承知するものではない」、つまり日清・日露戦争と同様に何かを敵国からぶんどってこない限り、これまで戦争に協力して多大の犠牲を払ってきた兵士も国民も承知しない、とまで断言した。

軍は激怒して斎藤を国会から除名させたが、それは彼の演説が軍や政府のもっとも痛いところを突いていたからであった。斎藤が求めるように中国から領土や償金をとって戦争を終わらせることはほぼ不可能なのに、国民が彼に賛同して不満の声を上げれば、総力戦の遂行自体が成立しなくなってしまう。日露戦争といえば、軍も政府も内心でかつての日比谷焼き打ち事件の再発、共産主義勢力の再興も危惧しただろう。

斎藤には国民から多くの激励の手紙が寄せられた。徴兵検査にのぞむ20歳の青年は、「聖戦」とは領土を取ることによって「民族全般の真の福祉を得るの戦い」のことをいうとしたうえで、「無併合・無賠償」が「聖戦」なら「台湾を樺太を得たる日清日露の役は聖戦ならずや」と、「聖戦」イデオロギーの矛盾を鋭く突いていた。開戦から三年がたって国民生活は苦しくなりつつあったし、この世はしょせん「弱肉強食」という斎藤と同じ世界観に立つ手紙もあった（吉見義明『草の根のファシズム』）。その意味で斎藤の演説は「反軍」ではあっても、今日的な意味での「反戦」論ではなかった。

