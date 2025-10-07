その変貌ぶりに視聴者が衝撃を受けた。9月末にスタートしたNHK朝ドラ『ばけばけ』。明治時代を生きた作家の小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツの生涯をモデルにした同作で、ヒロインの松野トキ役を演じるのは人気若手女優の高石あかり。

【写真】《たるんだ頬にメガネ姿》ドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』ではメガネをかけた中年女性を演じた池脇千鶴

夫役は米ドラマ『SHOGUN』に出演したトミー・バストウ、そのほか北川景子や堤真一と錚々たる役者が初週から登場したが、なかでも注目を集めたのはセツの母親・フミ役を演じる池脇千鶴（43）だった。

「これまでは童顔で愛くるしい笑顔のイメージが強かった池脇さんでしたが、顔も体型もふっくらして、見事に"中年の母"になりきっている。優しく包み込むような演技も相まって、胸を打たれる視聴者が多かったようです」（テレビ誌記者）

SNSでも〈誰か一瞬分からなかった〉〈貫禄が出てきた〉と驚きの声が溢れた。

朝ドラに詳しいエンタメライターの田幸和歌子氏が語る。

「今作はヒロインの家族に強烈なキャラが多いなかで、池脇さんはど真ん中でそれぞれが放る暴れ球を受け止め、裁いていく名捕手のような役回り。それを体型も含めて厚みのある演技で魅せたのは見事です」

田幸氏が注目したのは池脇の「手」だという。

「トキの肩や背中を撫でるときに映る、ふっくらと丸くて生活感のある池脇さんの手。多くの人が記憶のなかの母親と重ねたことでしょう。あの手だけを見ても並々ならぬ役作りを感じます。そこにいるだけで生活者のリアリティを伝える圧倒的な存在感がありました」

19歳の時、朝ドラ『ほんまもん』でヒロイン役を演じてから早24年。当時は料理人を目指す元気いっぱいの少女だった池脇が今作で目指したのは、あの国民的アニメの母親だったという。

「フミという役名ですが、勝手に『サザエさん』のフネさんみたいに穏やかで朗らかで、時には誰かが間違ったことや野暮なことを言ったりするとちょっとたしなめるみたいな、そういう家族を支えるひとつの『床』のような存在になれたらいいなと思っていました」（第1週完成試写会見にて）

どこまで化けるのか。

