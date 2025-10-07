2025年10月4日、国際フォーラムなどに出席されるため、京都を訪問された天皇皇后両陛下。JR京都駅に到着後は、京都府立植物園に足を運ばれた。

パールやインナーでスタイル＆トーンアップ

京都駅に到着された際、皇后雅子さまはピンクベージュのパンツスーツに白いインナーを合わせ、2連のパールのアクセサリーをつけられていた。

顔まわりに白など明るい色があると、レフ板効果で顔色がトーンアップする。また、ネックレスなどのアクセサリーも、視線を上に誘導するため、スタイルがよく見える効果もある。

京都駅では首元に白を取り入れたテクニックを見せていたが、京都府立植物園を視察された際には、ピンクやブラウンなど大柄の花が描かれたスカーフを首からかけられていた。

植物園にマッチした花柄のスカーフが話題に

このスカーフに注目が集まり、SNSでは、〈雅子さまのスカーフがすごく素敵〉、〈スカーフが植物園にぴったり〉、〈素敵なスカーフに目を奪われます〉など絶賛する声が上がった。

植物園では、100周年を記念して2024年に新設された「どんぐりの森」や、熱帯の植物などが展示されている「観覧温室」を観賞された両陛下。雅子さまのフローラルなスカーフと鑑賞された観覧温室のランの花が見事にマッチしていた。

ピンクベージュでフェミニンさはあるが、パンツスーツなので 到着された際はビジネスライクな印象だった。そこに華やかなスカーフを一枚プラスするだけでガラッと印象が変わり、エレガントな雰囲気に変わった。

スカーフでIラインを作る

京都滞在2日目に「桂離宮」を訪問された際にも、オフホワイトのセットアップに同色のスカーフをお召しになっていた。スカーフを巻かずに首にかけるだけで、Iラインを作り、スマートに見える効果がある。

先月の21日、世界陸上の最終日に臨席された際にもライトグリーンの装いに、紫の花びらのような模様のスカーフをお召しになり、話題になった。鮮やかなカラーの装いから、グレーや白の落ち着いたセットアップまで、どんな色でもスカーフをプラスされる際には、アクセントにされている。

今回、自然に溶け込むスカーフを選び、同じピンクベージュのセットアップなのに違うコーデに見せた雅子さま。スカーフの使い方から、センスの高さが感じられた。