セレブなおしゃれママ友グループで「透明人間」と化した私…嫉妬心が湧き上がる【ママリ】

おしゃれママ友の前で沈黙…会話に入れずみじめな気持ちに

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。「あの人のような暮らしがしたい」という気持ちは自分が頑張る原動力にもなるので一概に「悪い」なんて言えませんよね。ただ、誰かの生活をうらやむだけでむやみに追いかけてしまうと自分の「現在地」を見失ってしまうのかもしれません。

主人公の三重埼ハルミは優しくて大手企業に勤める夫と、2歳になるかわいい息子との3人家族。経済的な不安もなく、専業主婦の生活を楽しんでいます。夫はハルミの希望をなんだかんだよく聞いてくれて、このたび念願のマイホームも手に入れました。





居住地区もこだわったので、ハルミが暮らしているエリアは裕福な人が多い地域です。そこで子どもが同じ年のママたちと知り合い、仲良くなったハルミ。どの人もとっても良い人なのですが、持ち物や家の インテリア などを見ると「自分よりずっといい暮らし」をしているように思え、ハルミは悔しさを感じていました。ある日、 ママ友 の中でもハイソな生活をしている高見さんに ランチ に誘われ出掛けたハルミですが…。

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©aaa.aaa

©otosakamimiko

ハルミが新しい土地で友だちになったママたちは「ハルミよりも裕福な生活」をしているように見え、そうした部分を感じるたびにハルミは焦りや嫉妬を感じていました。今回もランチの際に高見さんや小山さんが身に着けていたものを見てハルミは「自分はみすぼらしい」と感じているようです。



家庭にはいろいろな経済事情や「どこにお金をかけるか」の違いがあるので、持っているものや服装だけで何かが分かる分かるわけではありませんが、目に見える部分というのは気になり始めるとつい自分と比べてしまうのでしょうね。ハルミが感じる焦燥感は誰の心にもあるものでしょうが、それをどう「受け流して」、「自分らしさ」を確立していくかが大切なのでしょうね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）