好調なチームの流れに、軍師も乗った。「大和証券Mリーグ2025-26」10月6日の第1試合はEX風林火山・勝又健志（連盟）が今期初トップ。接戦で迎えたオーラス、追い上げを図る赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）から、親跳満を打ち取った。

【映像】豪快な決定打！勝又健志、親跳満が炸裂した瞬間

この試合は東家からたろう、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、勝又の並び。いずれも今期トップがない“未勝利戦”のカードとなった。勝又は東1局、一盃口・赤をドラの發単騎待ちでテンパイ。さらに八万を引くと、ノベタンの五・八万待ちに変化させてドラを勝負。それを鳴いた柴田がテンパイ打牌に五万を切り、勝又がロン。タンヤオ・赤・一盃口に678の三色同順も付いた8000点が完成し、大きな先制点を得た。勝又はその後もアガリを重ね、トップ目で南入した。

南3局、岡田に満貫をツモられると、親番で迎えた南4局は岡田と400点差の接戦となった。ここで勝又はドラ8筒が対子、赤1枚のチャンス手。岡田が發のポンで手を進める一方で、勝又も5索・3索と鳴いてテンパイし、七万と8筒のシャンポン待ちを組んだ。山にはどちらも残っていなかったが、たろうに七万が余っており、これが打ち出されて勝又がロン。タンヤオ・対々和・赤・ドラ2の1万8000点が完成した。次局はたろうの満貫ツモで試合終了、今期初勝利は＋70.2の大勝となった。

試合後は「あれだけ手が入れば誰でもトップかなと思います」と謙虚なコメント。首位を走るチーム状況については「ビックリするくらいラッキーが続いています」と笑顔で語った。東1局の満貫については「ドラを誰がポンするかはわからない」「盤石な待ちになるまで待った。リーチまで行けばよかった」と思考を語り、反省も忘れなかった。

試合前の時点でチームメイト全員がすでにトップを取っており、不動のエース勝又が追い付いた。「チームは絶好調ですが、これに慢心せずしっかりと集中して、全員が自分たちらしくさらにポイントを積み重ねられるよう頑張ります」と語る軍師に、ファンからは「けんじ！けんじ！」「軍師！トップおめでとう！！！」「かっちゃん！かっちゃん！」と声援が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・勝又健志（連盟）5万200点／＋70.2

2着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）3万2800点／＋12.8

3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）1万800点／▲29.2

4着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）6200点／▲53.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

