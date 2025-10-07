アメリカのトランプ大統領は、自民党の総裁に選ばれた高市早苗氏について、「深い知恵と強さを持った人物だ」と評価しました。

【映像】トランプ大統領のSNS投稿内容

トランプ大統領は6日、自民党の高市新総裁について、「日本は初の女性の首相を選出した。非常に尊敬される人物で、深い知恵と強さを兼ね備えている。日本国民にとって喜ばしいニュースだ」と自身のSNSに投稿しました。

高市氏は10月中に召集される臨時国会で総理大臣に指名される見込みで、日米両政府はトランプ大統領の10月下旬の訪日を調整しています。

「トランプ大統領は私に、次の総理大臣を選んだ日本に祝意を伝えるよう指示した。非常に尊敬され、偉大な同盟国である日本で初の女性総理になる人物だ」（ホワイトハウス レビット報道官）

ホワイトハウスのレビット報道官も6日の記者会見で、トランプ大統領から祝意を伝えるよう指示があったと述べました。

また、ベッセント財務長官は自身のSNSに、高市氏について「日米関係をより深めるうえで貴重なパートナーになる」として、「高市氏の内閣と経済や安全保障で協力していくことを楽しみにしている」と投稿しました。（ANNニュース）