プロ野球・巨人の岡本和真選手が、リチャード選手の存在について語りました。

リチャード選手は以前、岡本和真選手の存在について「心の支え」と表現。これを聞くと、岡本選手は「アイツはみんなにそれ言ってるんで。先輩を気持ちよくさせるのが上手なんでアイツ。僕はそういうのにはだまされない」と笑顔を見せます。

最終戦セレモニーでもそばに寄り言葉を交わすなど、普段から仲のよい姿を見せている岡本選手とリチャード選手。2人の距離感の近さにも触れられると「デカいんですけどね。気付いたらこの辺におるんで。なんか犬飼ってるみたい、大型犬を」とリチャード選手の振る舞いについて明かしました。

岡本選手は5月6日に試合中のケガで戦線を離脱。その後、5月12日にリチャード選手がトレードでソフトバンクから巨人に移籍しました。リチャード選手について「僕がケガしてる時に来て、(巨人での日々は)まだ長くはないですけど、コミュニケーションを取るのも上手」と語った岡本選手。続けて「同じ右バッターですし、ホームランを期待されていると思うんで、頑張ってほしいとすごく思っています」とエールを送りました。

(10月6日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)