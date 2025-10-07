広く社会人等に大学教育の機会を提供するため、1983年に設置された放送大学。



【写真】卒業を報告したゆうたさん、おめでとうございます！

放送授業やオンライン授業を中心とした通信制大学の代表格として知られているが、今SNS上ではそんな放送大学の卒業を報告する投稿が大きな注目を集めている。



「放送大学を卒業しました。 自力で勉強して、学費を全て自分で払って、結果が出た事が誇りです。 誰にも褒められる事が無かったから、これからは言いふらして沢山褒められたい。」と投稿したのはゆうたさん（@cdM2H1m）。



仕事をしつつ6年かけてこの度、放送大学を卒業したというゆうたさん。どのような学生生活を送ったのかお話を聞いた。



ーー入学の経緯は？



ゆうた：家庭の都合で大学を辞めることになり、社会人になりました。社会人としてキャリアを積んでいくうちに、大勢の人達との折衝が増え、仕事に活かすために心理学を専門的に学びたい、更なるキャリアアップをしたいと考え、通信大学で心理学を志しました。



卒業まで6年以上かかると予想し、卒業時と入学時では状況が大きく異なる可能性が高いと考え、大きな変化でも対応できるように、全国に拠点があり学生数が8万人と情報量が多く、歴史が長く、心理学以外のことも幅広く学べ、また学費が安い放送大学を選びました。結果的にその間に転職、転居、コロナ等大きな変動があったにも関わらず卒業できたので、正解だったと感じます。



ーーどんなスケジュールで学習されていたのでしょうか？



ゆうた：当初は残業がない会社での勤務だったので、多少無理しても単位を取得できていました。しかし転職して9時から22時まで勤務、2時就寝、7時起床というリズムになり、平日の勉強は困難になりました。ですので机に座らない勉強時間を増やすことにしました。



通勤中の電車内と昼休みに公園で動画を視聴すると1コマ45分が終わります。ただ、それもあくまで上手くいった場合ですし、私は要領が良くないので、基本は休日に詰め込みました。在学した6年間、ゴールデンウィークと年末年始はほぼ遊んだ記憶がありません。



ですが楽しかったのは学んだことによって同じニュースを見ても、以前とは見方が違っていると気づいたことです。また放送大学には面接授業という対面の授業があり、そこに行くと60歳以上の方々が前席を埋めて熱心に質問をされています。放送大学ならではの光景ですし、それを見て「来て良かった」と感じました。



ーー卒業は感慨深いものがありますね。



ゆうた：入学式に参加しておらず、オンライン授業と面接授業、テストの繰り返しだったので、自分が本当に卒業に向かって進めているのか不安でした。ですが卒業式に参加して同時に卒業する方々とお会いし、自分が名前を呼ばれて卒業証書を受け取ることで、初めて卒業できたんだなという実感が湧きました。次の目標に向かって進んで、たまに大学のことを思い出せたらなって思います。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ゆうた：見ず知らずの私におめでとうと言っていただける、器の大きい方が多くて驚きました。放送大学は卒業を目指さず趣味の学習のために籍を置かれている方、複数学科を何度も卒業される方がおられるため、通常の大学との比較は困難です。卒業率は30％以下で、卒業率90％になる通常の大学とは事情が大きく異なります。途中で諦めた方々からのリプライも沢山ありました。



他にも何かに挑戦している方、何かしなければと思っている方などいろいろな人に見ていただけた結果が今回の反響なのだと思います。凡人の私でもこういうことがギリギリできたと名乗り出ることで、多くの方を勇気づけられるかもと思い、この取材をお受けしたいと感じました。



SNSユーザー達から



「おめでとうございます 社会に出てかなり経ちますが、私も最近大学を卒業したいと考えるようになりました。放送大学も選択肢のひとつです。 励まされます 」

「おめでとうございます 本当にご立派です 私も、同じコースを数年前に卒業しました。 次は、認定心理士の手続きですね 私の場合、放デイ系の仕事探しに資格が役立ちました あの頃、心理系の面接授業が抽選だったので、とても取りづらかったけど、なんとかなったなぁ〜(遠い目)」



など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。



通信制のイメージが強い放送大学だが、各県には学生が自由に利用できる学習センターが設置されており、また大阪学習センターでは毎年、学園祭「放大河堀祭」（※今年は10月13日開催）が催されている。ご興味ある方はぜひ足を運んでいただきたい。



放送大学学園 関連情報

本部所在地：千葉市美浜区若葉2-11

毎年4月、10月に入学。それぞれ11月下旬から3月中旬頃、6月中旬から9月中旬頃が出願期間。詳細は公式ホームページ参照。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）